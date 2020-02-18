Почему ангарский «Ермак» вновь оказался в аутсайдерах по итогам сезона

Регулярный чемпионат Высшей хоккейной лиги Кубка Шелкового пути почти подошел к концу. Многие команды уже готовятся к плей-офф. Но в этом году в числе этих клубов вновь не будет ангарского «Ермака». Впереди у него еще одна игра перед завершением турнира, но она уже вряд ли что-то изменит. Как и в прошлом году, оранжевая дружина оказалась на последнем месте в турнирной таблице. В 51 матче они одержали всего лишь 13 побед, потерпев при этом 38 поражений.

Смена тренеров. Дважды!

И, если честно, разлад в «Ермаке» начался еще перед началом. Тогда, за 2 недели до старта, главный тренер Олег Болякин покинул пост, а вместе с ним и еще несколько игроков. Тем не менее команда под руководством бывшего ассистента Болякина Дмитрия Крамаренко стартовала не так уж плохо. В частности, ребята провели хорошую гостевую встречу с действующими чемпионами - карагандинской «Сарыаркой», проиграв им лишь в серии буллитов. А в серии послематчевых бросков они обошли новокузнецкий «Металлург».

Первые домашние игры ангарчане начали с убедительной победы над «Молотом-Прикамье». У болельщиков оранжевой дружины наконец-то появилась надежда! Но, увы, после очередной удачной схватки с «Ижсталью» в серии буллитов «Ермак» потерпел 7 невнятных поражений подряд, и руководство клуба решило еще раз сменить главного тренера. На этот раз им стал Андрей Кирдяшов.

- Команд сейчас много, и игроков свободных нет, поэтому будем работать с тем, что есть, - заявил тогда новый наставник. – Делать выводы по составу пока слишком рано, а скоропалительные - вредно.

Итак, клуб под началом нового наставника смог обойти достаточно сильную команду ЦСК ВВС из Воронежа. Затем последовала еще одна череда проигрышей, которая, впрочем, время от времени прерывалась волевыми победами над соперниками с верхних строчек турнирной таблицы. Но их было не так уж и много, и это не помогло ангарчанам в итоге подняться хотя бы на предпоследнее место в своей конференции, так что «Ермак» так и остался первым с конца. Его ближайший сосед - команда «Номад» из Нур-Султана обгоняет оранжевую дружину аж на 13 очков. Поэтому под конец сезона ангарчане решили и вовсе расслабиться и плыть по течению. Результатом стала серия разгромных поражений от «Молота-Прикамье», «Нефтяника» и «Сарыарки». Первая игра закончилась со счетом 5:10, вторая – со счетом 0:8 и третья - 0:6.

Сформировать стабильный костяк

- Из-за нескольких крупных поражений, которые команда потерпела на последнем выезде, хоккеисты совсем потеряли мотивацию, - рассказывает главный тренер ХК «Ермак» Андрей Кирдяшов. - Чтобы играть в той ситуации, которая сложилась сейчас, парням нужен характер, а есть он далеко не у всех. Половина команды еще старается, а второй уже кажется, что они завершили сезон - хотят закончить без травм. Поэтому мы и наблюдаем такие результаты. К сожалению, достучаться до них мы уже не можем ни в спокойном ключе, ни на повышенных тонах - не получается.

Вот таким непростым выдался сезон 2019/2020 для хоккеистов из Ангарска. Будем надеяться, что в межсезонье руководство клуба сможет сформировать стабильный костяк и найти постоянного тренера, который приведет оранжевую дружину если не к чемпионству, то хотя бы к выходу в плей-офф. Ведь команда очень важна для ангарчан, которые любят «Ермак», несмотря ни на что, и поддерживают игроков, невзирая на поражения.

КОНКРЕТНО

Лучший матч

Лучше всего ангарчанам удалось провести свой первый домашний матч в этом сезоне, который состоялся 22 сентября 2019 года. Соперником оранжевой дружины стал пермский «Молот-Прикамье». Наши хоккеисты обыграли гостей со счетом 5:2, не оставив им ни единого шанса отыграться.

Худшая игра

Игр, которые заканчивались далеко не в нашу пользу, в этом сезоне было достаточно. Но встреч, которые заканчивались с разгромным счетом, было не так уж и много. Одна из них прошла в Альметьевске 5 февраля 2020 года - «Ермак» сражался в гостях с местным «Нефтяником». Хозяева льда, которые, впрочем, и сами находятся далеко не на первых местах турнирной таблицы, смогли забросить в ворота ангарчан 8 безответных шайб.

Надежный вратарь

Среди всех голкиперов, которые есть в заявке хоккейного клуба «Ермак», самым большим процентом «спасений» обладает Михаил Шпаков, который перешел в расположение нашей команды в ноябре прошлого года. Процент отраженных бросков у него составляет в среднем 91,8.

Результативные хоккеисты

В этом сезоне два игрока оранжевой дружины побили рекорд по заброшенным шайбам. Лидером оказался капитан «Ермака» Анатолий Раенко, который в общей сложности забил 18 голов в ворота соперников. Буквально дышит ему в спину Артем Воробьев, который отстал от Анатолия совсем чуть-чуть: в его активе 13 шайб. Кстати, именно эти хоккеисты также отдали больше всех результативных передач. На счету Воробьева их 24, а у Раенко - 18. Но у хоккеистов ангарской команды были и другие достижения. Например, игрок «Ермака» Сергей Чубыкин побил клубный рекорд по количеству матчей, проведенных в ВХЛ. Домашняя игра с тюменским «Рубином» 19 ноября 2019 года стала для Сергея 514-й. До этого звание игрока, который больше всех выходил на лед в составе оранжевой дружины, принадлежало Николаю Золотухину. Он сражался за «Ермак» в 513 раз.

А В ЭТО ВРЕМЯ

А молодежка-то лучше!

Наверное, единственной отрадой для болельщиков ангарской хоккейной дружины стала команда «Ермак-ЮХЛ», в которую входят молодые хоккеисты (младше 18 лет). В этом сезоне они выступают просто блестяще, обыгрывая одного соперника за другим, причем с довольно солидным счетом. Сейчас им предстоит выступить в финальном этапе первенства ЮХЛ, что поможет им побороться за первые места в турнире.