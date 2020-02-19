ЕГЭ: стало известно, какие предметы выбрали выпускники из Сибири

Итак, стало известно, какие предметы выбрали выпускники из Иркутска для сдачи выпускных экзаменов. На первом месте, и это понятно, русский язык. Без него никуда. И этот предмет выбрали 14,5 из 15,2 тысяч старшеклассников и тех, кто учится в колледжах или закончил школу раньше.

- Самыми популярными предметами по выбору по-прежнему остаются обществознание и физика, непопулярными – география и иностранные языки, - сообщают в пресс-службе министерства образования Иркутской области. -Исключение - английский. Его будут сдавать 1262 человека.

При этом желающих сдать профильную математику даже больше, чем обществознание. Если на экзамен по владению основами политических и экономических знаний собрались 7 тысяч 787 выпускников, то доказывать понимание алгебры и геометрии будут 8, 8 тысяч. Это не только будущие инженеры и архитекторы, но и, например, завтрашние менеджеры, психологи, а также и школьные учителя, причем не только математики.

В топ-5 самых популярных вошли, кроме русского языка, математики профильной и базовой и обществознания, еще физика и биология. "Чистые" гуманитарии явно сдают позиции - историю будут сдавать меньше 11-классников - 2244, а желающих продемонстрировать знание литературы - 736, а географии во всем регионе -329. Восемь жителей региона рискнули сдавать китайский, а 27 - немецкий язык.

НА ЗАМЕТКУ

Типичные ошибки прошлых лет

Русский язык: путаница с одной и двумя «н», проблемы с паронимами (например, слова «представить» и «предоставить»), проблемы с определением типов речи (не умеют различать описание, повествование и рассуждение).

Математика: большие проблемы с геометрией.

Обществознание: повторите экономику!

Физика: обратите внимание на электродинамику и молекулярную физику.

Английский язык: не надо использовать заготовки и шаблоны в эссе. Не хватает словарного запаса - опишите нужный термин своими словами. ( подробности >>>)

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