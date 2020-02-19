Больше 80 лет тюрьмы на пятерых: организатора убийства мужа сестры и его подельников осудили в Иркутске

В Иркутске поставлена точка в расследовании убийства 22-летнего мужчины, над которым расправился брат его жены, а также четверо его сообщников. Напомним, эта трагическая история произошла в сентябре 2018 года. Местный житель решил убить супруга своей сестры за то, что тот якобы избивал и оскорблял ее. О своем страшном плане организатор преступления рассказал знакомому. Тот согласился помочь и нашел еще троих мужчин, которые согласятся участвовать в убийстве.

Собравшись все вместе, сообщники подъехали к дому своей жертвы, обманным путем они вызвали зятя на улицу, избили его, посадили в салон своей машины и отвезли на окраину Иркутска. Там они еще раз жестоко избили его и зарезали. А чтобы скрыть следы преступления, сбросили тело в овраг. Задержали их через несколько дней. Пятерке было предъявлено обвинение сразу по нескольким уголовным статься, таким как «Организация убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору», «Пособничество в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору», и «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». И вот, суд вынес им приговор. На пятерых они получили больше 80 лет тюрьмы.

- Организатору убийства назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. Остальные проведут за решеткой 18, 16, 17,5 и 15 лет. Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

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