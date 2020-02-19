Иркутский бизнесмен вместе с сыном похитил человека ради недвижимости на 300 миллионов рублей

В Иркутске подходит к концу расследование уголовного дела по которому проходит известный в регионе бизнесмен и меценат, а также его сын. По версии следствия, в 2018 году крупный предприниматель решил похитить жителя Иркутска, чтобы заставить того подписать необходимые юридические документы на право собственности на несколько объектов недвижимости стоимостью более 300 миллионов рублей.

Следователи выяснили, что мужчина, которого решили похитить, в 2012 году был доверенным лицом бизнесмена и его супруги, а также являлся собственником этих объектов. В 2015 году он продал имущество дочери супруги предпринимателя, который в свою очередь, находясь в бракоразводном процессе, решил присвоить эту собственность преступным путем.

- Совершить похищение бизнесмен попросил помочь своего знакомого из Чечни, пообещав ему 50 млн рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Тот согласился и привлек для исполнения еще четырех жителей Грозного. Таким образом, была создана организованная группа по этническому признаку, члены которой более трех месяцев тщательно планировали преступление.

Вечером, 1 июня 2018 года они проследили за жертвой, когда тот на своем автомобиле «Тойота Лэнд Крузер Прадо» поехал с работы к дому. За городом сообщники, перекрыли ему дорогу и напали на него, ударив электрошокером и распылив в глаза газовый баллон, после чего силой посадили его в свой автомобиль и похитили. Затем мужчину привезли в дом организатора преступления, где избили и заставили подписать необходимые документы. Задержали преступников по горячим следам.

- Во время следствия они были настроены крайне агрессивно, продолжают в следственном комитете. – Они всячески пытались затянуть следствие и отказывались от дачи показаний.

Сейчас следствие выходит на финишную прямую. Материалы уголовного дела насчитывают 45 томов. Следователи допросили более 50 свидетелей, провели 20 различных экспертиз, и более 30 обысков. В квартирах обвиняемых нашли оружие, наручники, рации и бронежилеты. Кроме того, в доме организатора преступления нашли и изъяли 270 тысяч долларов Сейчас на эти деньги наложен арест. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Иркутский областной суд. Вскоре должен быть оглашен приговор.