Дмитрий Бердников: Какой солдат не мечтает стать генералом

В рамках фестиваля «Золотая запятая-2020» мэр Иркутска Дмитрий Бердников, отвечая на вопросы журналистов, призвал не провожать его прежде времени. Пятилетний срок полномочий главы города заканчивается в марте. При этом мэр не исключил возможности включиться в систему выборов сити-менеджера и пройти через ее жернова.

- Я двигаться через жернова привык, - отметил он. - Но не надо связывать с занятием той или иной должности какие-то глобальные процессы во вселенной. Если Бердников не станет еще раз мэром, ни небо не упадет на Землю, ни реки вспять не потекут. Хотя, все может быть… Не переживайте, все будет нормально. Иркутск жил триста с лишним лет, и продолжит жить дальше.

На вопрос о приписываемых мэру губернаторских амбициях глава столицы Приангарья ответил так:

- Какой солдат не мечтает стать генералом? Но надо сначала достойно отчитаться за проделанную в течение пяти лет работу на посту мэра. Мне повезло: в 2014 году я неожиданно ворвался в региональную политику. Возможно, это и повлекло разговоры об амбициях. Если бы мне сегодня предложили федеральным министром стать, то почему нет?

Также он заявил, что гордится всеми реализованными в городе за прошедшие пять лет проектами, начиная от обновления дворов и заканчивая благоустройством островов «Юность» и «Конный», созданием историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора»…

- Я благодарен судьбе за то, что все это удалось сделать. Хочу ходить по улицам города и не прятать глаза от людей, - сказал глава Иркутска.

Во время откровенного разговора мэр ответил и на вопросы личного характера. Например, о том, хватает ли ему времени на себя?

- Всегда можно найти время и на занятия спортом, и на самообразование. Главное: дисциплина и тайм-менеджмент. Я люблю почитать хорошую книгу. Это полезное и увлекательное занятие, рекомендую.

Также он попросил лайкать его посты в соцсетях.

- Признаюсь честно: никогда не думал, что получать лайки так приятно, - сорвал бурю аплодисментов Дмитрий Бердников.