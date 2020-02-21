Два бойца одинаковых с лица: в иркутском спецназе «Гром» служат братья близнецы

Эти крепкие ребята в масках никогда не стучат в дверь и не просят вежливо хозяев открыть. А блокируя автомобиль, за рулем которого может находиться преступник, водитель из нее вылетает вместе с сиденьем за считанные секунды. Штурм и молниеносное задержание самых опасных группировок для бойцов спецназа «Гром», не проблема даже если бандиты забаррикадируются в квартире с бронированной дверью на 10 этаже. Во время проведения операции спецназовцы понимают друг друга без слов, с помощью жестов. А 28-летние братья-близнецы из иркутского отряда специального назначения «Гром» Владимир и Роман могут распознать действия друг друга по… звуку шагов. (Из-за секретности, мы не можем полностью показать лица бойцов, прим. Ред.)

Владимир (слева) старше брата на 15 минут и немного повыше егоФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Заниматься настоящей мужской работой, мы с братом мечтали еще в детстве, - рассказывает корреспонденту "КП-Иркутск" Владимир, который старше Романа на 15 минут. – Попасть в спецназ может, и не мечтали, но о службе тогда еще в милиции задумывались. Для этого начали заниматься спортом. Причем выбор сразу пал на единоборства. Ходили на бокс, дзюдо, борьбу, каратэ. Считаем, что все эти виды воспитывают характер и мужество.

Когда пришло время уходить в армию, парни уже были отлично подготовлены физически, и на призывном начали сами просить отправить их в ВДВ. Но примерить тельняшку и берет, им не удалось. Из-за того, что ребята закончили энергетический колледж, их отправили отдавать долг Родине в Войска радиоэлектронной борьбы. Зато подготовка Владимиру и Роману пригодилась после дембеля, когда они решили пройти отбор в отряд ОМОН.

Эти пулеметы весят более 8 кг.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Конечно, пришлось сдавать нормативы, например, тест Купера, - продолжает Владимир. – Его суть заключается в том, что за 11.45 минут нужно пробежать 3 километра, подтянуться 18 раз на турнике, выполнить 60 отжиманий, и 60 раз качнуть пресс. Мы с братом сдали с первого раза и нас взяли в ОМОН. Послужили год и перевелись в «Гром».

На счету братьев-спецназовцев десятки удачных задержаний лидеров преступных группировок и убийц. Сейчас основная часть работы Владимира и Романа - линия незаконного оборота наркотиков. Бойцы признаются, что задерживать наркоторговцев, сбытчиков с пакетиками запрещенных веществ порой сложнее и ответственнее, чем вооруженных до зубов головорезов. Логика проста. Если за убийство преступник получает срок до 15 лет, то за наркоторговлю нередко осуждают и на пожизненное заключение. Поэтому здесь распространители смерти готовятся противостоять своему задержанию. У некоторых налажена система отхода при малейшем подозрении на опасность. Не дать им ускользнуть – главная задача «Грома».

- Для нас главное – скорость задержания, - говорит Владимир. – Время – на первом месте. Почему? Ну представьте, у торговца маленький пакетик с 50 гр. порошка. Размерами он с ладонь, но это считается особо крупным размером. Да его же легко выбросить в кусты на улице, высыпать в умывальник или смыть в унитаз в туалете. Поэтому время идет на секунды. Мы не должны дать преступнику ничего уничтожить. Иначе операция провалена.

Точного регламента задержания по времени, говорит, Владимир нет. Все зависит от обстановки. Например, нужно ли взламывать дверь квартиры. А может, предстоит выбивать стеклопакет на 10 этаже. Главное – эффект неожиданности.

- Однажды захватывали автомобиль, в котором сидел вооруженный преступник, - говорит Владимир. – Он те то что не успел схватиться за оружие, даже глянуть в его сторону не смог. И вообще не понял, что произошло. Еще бы, ведь ушло на это секунд 15.

Во время операций Владимиру и Романа даже не нужно идти плечом к плечу. Если одному грозит опасность, второй это точно заметит или почувствует.

- Я всегда больше переживаю за брата, чем за себя, - говорит Владимир. – А Рома за меня. Каждый из нас все время старается пойти первым. Различают ли нас коллеги? Легко, ведь я немного повыше брата.

Без ежедневных тренировок в отряде никуда. Парни по несколько часов оттачивают приемы рукопашного боя и борьбы, проводят спарринги, стреляют по мишеням. На вооружении у «Грома» пистолеты, автоматы, и даже 8-килограммовые пулеметы (Владимир и Роман по специализации как раз пулеметчики). Поэтому сопротивляться или тем более идти на бойцов в атаку – себе дороже. Братья признаются, что в скором времени планируют испытать свои силы, попробовав сдать нормативы на краповый берет.