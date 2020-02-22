Девочку ростом с шариковую ручку выходили врачи в Бурятии

На фото — кроха. Рядом с малышкой положили обыкновенную шариковую ручку. Они одного размера. У ее мамы были преждевременные роды и за жизнь девочки, родившейся весом в 500 граммов, четыре месяца боролись врачи республиканского перинатального центра Бурятии. Сейчас уже основные трудности позади. На днях ребенка перевели в пульмонологию детской больницы. Там она будет долечиваться и лежать вместе с мамой. А те, кто не знает ее историю, даже не догадаются о ее истории — сегодня это обычный младенец весом в 2 килограмма 642 грамма.

Главный неонатолог Минздрава Бурятии Олег Миткинов. Фото: Минздрав Бурятии.

-Я думаю, можно сказать, что наша «крестница» сейчас отмечает второе рождение, - улыбается, рассказывая об этом корреспонденту "КП" -Иркутск, главный неонатолог Минздрава Бурятии Олег Миткинов. - Ведь появилась она на свет в октябре в 23 недели. А сейчас, когда прошло 4 месяца - «повзрослела», набрала вес. В этом возрасте как раз и рождаются. В отделении пульмолоногии крошке предстоит провести еще месяца два. И тогда вместе с мамой она отправится домой, где ее уже ждут папа и старшие дети.

Доктора все время контролируют состояние новорожденных с критической массой тела. Фото: Минздрав Бурятии.

Конечно, малышку, родившуюся, по медицинской терминологии, с экстремально малым весом, еще особо внимательно будут наблюдать врачи и после того, как она отправится домой — как минимум до трех лет. Но доктор рад — у этой девочки нет никаких серьезных болезней, она вместе с врачами отважно боролась за свою жизнь. И вместе с ней, когда это было возможно, находилась и ее мама — смотрела, как растет дочка в кувезе ( специальный бокс, где созданы условия для новорожденных, родившихся раньше срока — ред.). А значит — впереди у нее счастливое будущее в любящей семье.

Четыре месяца девочка провела в Республиканском перинатальном центре. Фото: Минздрав Бурятии.

КОНКРЕТНО

В 2019 году в Бурятии появилось на свет 165 малышей весом до 1 кг.