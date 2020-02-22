2020-02-22T10:44:14+03:00
Политика

Военная служба: дамы относятся к людям в погонах восторженно, мужчины - трезво

Накануне 23 февраля эксперты выяснили, какие преимущества видят в военной службе сибиряки
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Военная служба: дамы относятся к людям в погонах восторженно, мужчины - трезво.Военная служба: дамы относятся к людям в погонах восторженно, мужчины - трезво.Фото: Влад КОМЯКОВ
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-Есть такая профессия - Родину защищать!

Эта фраза из культового советского фильма "Офицеры" стала смыслом жизни для тех, кто нашел призвание в военной службе. Накануне 23 февраля, праздника для всех, кого мы называем защитниками Отечества, эксперты HeadHunter провели любопытное исследование среди тех, кто ищет работу. Что они думают о людях в погонах? Сразу можно сказать - дамы имеют представление об армии по фильмам ( что естественно), и потому более восторженны. А мужчины, особенно отслужившие срочную службу - более трезвы. Но большая часть и тех, и других (до 90%!) считают этот выбор - служить Родине - не только достойным, но и вполне привлекательным.

Сразу оговоримся. Среди тех иркутян, кто сейчас ищет работу и ответил на вопросы,60% проходили срочную службу в армии, 35% – нет. Еще 5% только планируют это сделать. Отслуживших военную службу больше среди тех, у кого среднее и среднее специальное образование. И уж конечно, в армии служили более 70% тех, кто старше 45 лет. Разумеется, речь идет о сильной половине человечества.

-Отмечу, что среди представителей рабочих профессий доля прошедших армию составила 60%, а вот среди работников интеллектуального труда (белых воротничков – лишь 48%, -рассказывает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь. - Больше всего тех, у кого за плечами срочная служба, в профессиональных сферах «Рабочий персонал» и «Транспорт, логистика», реже всего – в «Медицине, фармацевтике».

А вот дальше - взгляды на военную службу прекрасной и сильной половин человечества. Они очень разнятся. И мужчинам, видимо, стоит снисходительно улыбнуться...

Вот общие данные. Поскольку время сейчас вполне практическое, то в топ-три плюсов военной карьеры у жителей Иркутска входит ранний выход на пенсию – этот вариант отметили 71% респондентов. На втором месте – льготы (69%), на третьем – стабильное трудоустройство (64%).

Среди недостатков - частые переезды (59%), ограничения в зарубежных поездках (55%) и опасность для жизни (43%).

Со всеми этими ответами не поспоришь. Но дамы больше говорят об опасности - беспокоящихся именно об этой стороне армейской службы среди них 60%, а среди мужчин - 44%. Что касается сильной половины, то им чаще не нравится подчиняться приказам ( (42% против 31% среди женщин), а военная служба без этого не бывает.

Хотели ли служить в армии по контракту или в офицерской должности те, кто сегодня ищет себе новое место в жизни? Как оказалось, 44% опрошенных в самом деле подумывали об этом. А вот еще четверть выбрали для себя именно это - "Родину защищать". Но после военной службы ушли в другую сферу. Таких больше всего среди топ-менеджеров и сотрудников сферы безопасности. Последние данные - по всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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