Глава Бурятии Алексей Цыденов в честь Масленицы и Сагаалгана объединил блины и буузы

Глава Бурятии Алексей Цыденов собрал на личной страничке в Инстаграм уже 7, 5 тысяч лайков, объединив раздольную русскую Масленицу и широкий бурятский Сагаалган ( Новый год по лунному календарю у российских буддистов). На столе у него была "композиция" из горки блинов и буузы (вкуснейшее мясное блюдо, напоминающее манты и хинкали).

Объясняем тем, кто не знает - такое сочетание не случайно. Оба праздника требуют соблюдения определенных традиций. В том числе - эти угощения должны быть на праздничном столе обязательно. А тут случилось так, что обе даты совпали - и торжества начались 24 января.

- Если объединить Сагаалган и Масленицу, то получится вот так!, - отметил Алексей Цыденов.

Его идею горячо поддержали и в Бурятии, и в Иркутске, где уважают и отмечают праздники и русского, и бурятского народов.

-Если объединить, то получился интернационал! Как в старые добрые времена, при Советском Союзе!

-То получится мир, дружба...

По правде сказать, оба праздника объединились сами собой, без всяких указаний сверху. Так что блины +бууза это очень символично. В честь Сагаалгана в первый день торжества танцевали ехор - национальный бурятский хоровод - и ели буузы ( позы). Празднования длятся месяц, который по традиции так и называется - Белый. В честь Масленицы пекли, как и положено, блины. Жечь ее чучело, провожая зиму и лазать на столбы за подарками, будут в ближайшее воскресенье, 1 марта. Так и встретились проводы зимы по двум календарям - славянскому и бурятскому.