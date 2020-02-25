2020-02-25T07:38:29+03:00
Общество

Глава Бурятии Алексей Цыденов в честь Масленицы и Сагаалгана объединил блины и буузы

Получилось круто: интернационал и дружба народов
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Глава Бурятии Алексей Цыденов в честь Масленицы и Сагаалгана объединил блины и буузы.Глава Бурятии Алексей Цыденов в честь Масленицы и Сагаалгана объединил блины и буузы.
Изменить размер текста:

Глава Бурятии Алексей Цыденов собрал на личной страничке в Инстаграм уже 7, 5 тысяч лайков, объединив раздольную русскую Масленицу и широкий бурятский Сагаалган ( Новый год по лунному календарю у российских буддистов). На столе у него была "композиция" из горки блинов и буузы (вкуснейшее мясное блюдо, напоминающее манты и хинкали).

Объясняем тем, кто не знает - такое сочетание не случайно. Оба праздника требуют соблюдения определенных традиций. В том числе - эти угощения должны быть на праздничном столе обязательно. А тут случилось так, что обе даты совпали - и торжества начались 24 января.

- Если объединить Сагаалган и Масленицу, то получится вот так!, - отметил Алексей Цыденов.

Его идею горячо поддержали и в Бурятии, и в Иркутске, где уважают и отмечают праздники и русского, и бурятского народов.

-Если объединить, то получился интернационал! Как в старые добрые времена, при Советском Союзе!

-То получится мир, дружба...

По правде сказать, оба праздника объединились сами собой, без всяких указаний сверху. Так что блины +бууза это очень символично. В честь Сагаалгана в первый день торжества танцевали ехор - национальный бурятский хоровод - и ели буузы ( позы). Празднования длятся месяц, который по традиции так и называется - Белый. В честь Масленицы пекли, как и положено, блины. Жечь ее чучело, провожая зиму и лазать на столбы за подарками, будут в ближайшее воскресенье, 1 марта. Так и встретились проводы зимы по двум календарям - славянскому и бурятскому.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эвакуация россиян с Diamond Princess в Казань: Что известно о состоянии тех, кого отправили на карантин
Медики внимательно следят за состоянием восьми граждан, которые были заперты на охваченном инфекцией круизном лайнере. Температуры и проявлений вируса ни у кого нет
Новости 24
Водителя, который сбил подростка на пешеходном переходе, разыскивают в Иркутске
Сергей Сокол: «Народные инициативы» помогут благоустроить памятные места к 75-летию Победы
Мошенники выманили у иркутянки 10 тысяч рублей с помощью автоответчика
Иркутянина, напавшего с пистолетом на офис микрозаймов, задержали в Чите
Внимание, дачники и садоводы: сегодня в "Комсомолке" ищите пакетик с семенами
Бухгалтер в Осинском районе добавила себе к своему доходу 120 тысяч рублей и получила срок
Реставрация станционного дома в музее «Тальцы» завершена
Первый матч в Центре по хоккею с мячом «Байкал пройдет 21 марта
Студенты из стройотрядов Иркутска первыми вышли на лед арены "Байкал"
В нескольких районах Иркутска 25 февраля отключат электричество
Вблизи туристических маршрутов на льду Байкала установили 12 туалетов