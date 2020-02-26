Из-за сообщений о «минировании» эвакуировали 14 школ в Улан-Удэ

Ранним утром, 26 февраля в нескольких школах Улан-Удэ прервались уроки. Все из-за того, что волна ложных минирований докатилась и до столицы Бурятии. Из-за этого пришлось проводить срочную эвакуацию учеников и учителей сразу из 14 учебных заведений. Сейчас все сообщения проверяются. На месте работают сотрудники Росгвардии и полицейские.

- Осмотры в «заминированных» школах проводят специалисты инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии, - сообщили корреспонденту «КП-Иркутск» в пресс-службе Росгвардии Бурятии. - Взрывотехники обследуют здания и прилегающие территории на наличие взрывоопасных веществ и предметов. Пока ничего подозрительного не обнаружено.

Также пока неизвестно точное количество эвакуированных школ в Улан-Удэ. Всех детей, обучающихся с первой смены, экстренно распустили по домам.

Добавим, что массовая эвакуация школ, ранним утром, 26 февраля коснулась не только Бурятию, но и еще несколько городов на Дальнем Востоке. Сообщения о минировании также поступали в Хабаровске, Благовещенске, Комсомсомольске-на-Амуре. По этой же причине эвакуировали несколько школ и в Красноярске.

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