Трех медвежат, оставшихся без матери, подкинули в питомник для собак

Сюрприз в коробке, подброшенной к забору, ждал ранним утром 26 февраля сотрудников иркутского питомника "К-9". Сначала они подумали, что в очередной раз кто-то оставил им щенков или котят, но заглянув внутрь, увидели там трех крохотных медвежат. Чтобы хоть как то согреться, малыши прижались друг к другу и жалобно скулили. Когда работница питомника взяла одного из медвежат на руки и показала в камеру смартфона, тот даже дрожа от холода умудрился поприветствовать своих спасителей, невольно помахав лапой.

k9irk Трех медвежат подкинули в иркутский питомник

- Мишкам всего 3-5 недель от роду, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» директор питомника «К-9». – Нам еще накануне позвонили неизвестные и спросили, есть ли у нас возможность принять медвежат. Мы отказались брать, потому что сейчас с ними сложно обходиться. Но они решили настоять на своем и просто подкинули. Теперь уж их никуда не денешь.

Специалисты К-9 приютили косолапых, обогрели и накормили. Как медвежата оказались в руках людей, неизвестно. Здесь, по словам Вячеслава Славина, может быть только два варианта.

- Либо их мать убили прямо в берлоге во время незаконной охоты, а малышей пожалели, - продолжает Вячеслав Славин. – Либо, они родились в неволе. Возможно, кто то, также незаконно содержит у себя медведей. Спасибо людям, что хоть их не убили.

Мишки обожают молочко. Фото: "К-9".

Кстати, никаких ран на маленьких Топтыгиных не нашли, да и аппетит у будущих хозяев тайги будь здоров. Сейчас они, как настоящие дети сосут молоко из бутылочки, и обожают детское питание. А вот клички новым постояльцам пока не придумали. Рядом с людьми они пробудут еще 2-3 месяца, а затем их посадят в клетку, чтобы подготовить к выпуску на волю.

- В этом году отпускать их в лес опасно, - говорит Вячеслав Славин. – Они просто погибнут или их задерут волки. Они сами должны залечь в спячку, а следующим летом, когда у медведей пройдет гон (брачный период, прим. Ред.), их можно отпускать. Так что у нас они будут находиться и следующую зиму. С молоком для них у нас проблем нет, так как есть собственная корова, а вот с детским питанием напряг. Так что, будем рады, если кто-то захочет привезти мишкам по несколько баночек.

В "К-9" уже содержаться три медведя. Пока они в спячке, но когда проснуться, возможно, и им придется водиться с маленькой тройней.

Фото: "К-9".