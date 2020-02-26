2020-02-26T15:33:14+03:00
Общество

Прогноз погоды на март в Иркутске: снег сойдет в середине месяца

Температура ожидается на 1 - 2 градуса выше нормы [аудио]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Прогноз погоды на март в Иркутске: снег сойдет в середине месяцаПрогноз погоды на март в Иркутске: снег сойдет в середине месяцаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Всего 4 дня остается до прихода календарной весны, а это значит, что совсем скоро наступит пора прятать подальше в шкаф пуховики, шубы и доставать оттуда куртки полегче. Да, этой зимой дни, когда столбик термометра опускалcя до отметки -30 и ниже, можно пересчитать по пальцам одной руки. И хорошая новость: больше и не опустится! Согласно предварительному прогнозу синоптиков, весна нынче придет по расписанию, а март будет даже теплее обычного.

- Действительно, среднемесячная температура воздуха у нас ожидается на 1 - 2 градуса выше нормы, - рассказывает «КП-Иркутск» замначальника Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - Ночами столбик термометра будет колебаться от -10 до -15. Правда, возможно несколько ночей, когда вновь подморозит до -20…-25. Днем в основном от 0 до -6 градусов. В отдельные дни может похолодать максимум до -9.

Ну а что же снег? Когда он наконец растает и можно будет примерить весеннюю обувь? Сразу скажем, что с этим торопиться не стоит. Оказывается, март по количеству осадков всегда превосходит февраль. Если для последнего месяца зимы норма осадков составляет 9 мм, то для первого месяца весны - 13 мм. В этом году аномальных снегопадов синоптики не обещают, все будет в пределах нормы.

- Полностью снежный покров в Прангарье обычно сходит в третьей декаде марта, - говорит Юлия Янькова. - Так, скорее всего, будет и сейчас, потому что в последние дни месяца у нас установится уже плюсовая температура: от +3 до +8.

В ближайшие дни никаких сюрпризов с погодой в Иркутске не произойдет. В среднем градусники покажут от -3 до -6. Особое внимание уделим 1 марта, ведь в первый день весны горожане отпразднуют Масленицу и отправятся смотреть матчи чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в группе В. 29 февраля и 1 марта может пройти снег, столбик термометра покажет -1…-3.

Юлия Янькова: "В марте погода в Иркутске будет на 1-2 градуса выше нормы"

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
МегаФон открыл для россиян международный 5G-роуминг
Путешествующие за границу россияне смогут пользоваться самой быстрой технологией мобильной связи на планете. Такую возможность им первым среди отечественных операторов предоставил МегаФон, запустив для своих абонентов международный 5G-роуминг
Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине из-за коронавируса: К вернувшимся из Китая врачи приезжают вместе с полицией
Наш журналист всю прошлую неделю передавала репортажи из охваченного эпидемией Пекина. А когда вернулась домой - попала в строгий карантин в Москве и столкнулась с кучей проблем [видео]
Потеет рядом с министром и без маски: В Сеть попало видео с совещания зараженного коронавирусом чиновника в Иране
Заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи рассказывал о том, что страна победит коронавирус, но даже на высшем уровне есть проблемы с мерами профилактики COVID-19
Спецкор «КП» Дарья Асламова: Я спаслась от «чумы 2020 года» в Пекине - но попала под домашний арест в Москве
Наш журналист благополучно вернулась из охваченного коронавирусом Китая. Не подозревая, что дома ее серия репортажей из эпидемзоны получит внезапное продолжение
Новости 24
Отлов бродячих собак в Иркутске: куда горожанам жаловаться на бездомных животных
Как расселять аварийное жилье в Иркутской области, решат до конца марта
Потолок обрушился в жилом деревянном доме в Киренском районе
Муж подарил жене шикарный букет и дорогое кольцо за удар ножом в живот
Директор туристических фирм обманула иркутян на два миллиона рублей
Движение по улице Румянцева в Иркутске ограничат на неделю
Фирму по доставке еды из Иркутска оштрафовали за нарушение СанПин
Сергей Сокол: в 2020 году в Приангарье рекордное количество участников проекта «Городская среда»
За право на "свободу" иркутянину пришлось продать квартиру
ТПП Восточной Сибири наградила победителей V регионального чемпионата «WorldSkills»
В Иркутской области более тысячи обманутых дольщиков
Смертельное ДТП в Усольском районе: два человека погибли в столкновении Ниссана и Мазды
На Байкале задержали браконьера с 76 хвостами омуля
Как выглядел Иркутск в 1919 году: документальная хроника