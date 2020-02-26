Прогноз погоды на март в Иркутске: снег сойдет в середине месяца

Всего 4 дня остается до прихода календарной весны, а это значит, что совсем скоро наступит пора прятать подальше в шкаф пуховики, шубы и доставать оттуда куртки полегче. Да, этой зимой дни, когда столбик термометра опускалcя до отметки -30 и ниже, можно пересчитать по пальцам одной руки. И хорошая новость: больше и не опустится! Согласно предварительному прогнозу синоптиков, весна нынче придет по расписанию, а март будет даже теплее обычного.

- Действительно, среднемесячная температура воздуха у нас ожидается на 1 - 2 градуса выше нормы, - рассказывает «КП-Иркутск» замначальника Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - Ночами столбик термометра будет колебаться от -10 до -15. Правда, возможно несколько ночей, когда вновь подморозит до -20…-25. Днем в основном от 0 до -6 градусов. В отдельные дни может похолодать максимум до -9.

Ну а что же снег? Когда он наконец растает и можно будет примерить весеннюю обувь? Сразу скажем, что с этим торопиться не стоит. Оказывается, март по количеству осадков всегда превосходит февраль. Если для последнего месяца зимы норма осадков составляет 9 мм, то для первого месяца весны - 13 мм. В этом году аномальных снегопадов синоптики не обещают, все будет в пределах нормы.

- Полностью снежный покров в Прангарье обычно сходит в третьей декаде марта, - говорит Юлия Янькова. - Так, скорее всего, будет и сейчас, потому что в последние дни месяца у нас установится уже плюсовая температура: от +3 до +8.

В ближайшие дни никаких сюрпризов с погодой в Иркутске не произойдет. В среднем градусники покажут от -3 до -6. Особое внимание уделим 1 марта, ведь в первый день весны горожане отпразднуют Масленицу и отправятся смотреть матчи чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в группе В. 29 февраля и 1 марта может пройти снег, столбик термометра покажет -1…-3.