2020-02-28T14:45:59+03:00
Происшествия

Положила в сумку и оставила в туалете: сибирячка выбросила младенца в больнице Братска

Сейчас жизни малыша ничего не угрожает, за ним присматривают врачи
Виктория ГЕРКО
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Положила в сумку и оставила в туалете: сибирячка выбросила своего новорожденного ребенка в больнице Братска.Положила в сумку и оставила в туалете: сибирячка выбросила своего новорожденного ребенка в больнице Братска.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Настоящий шок испытала одна из пациенток женской консультации в Братске. Она зашла в туалет и заметила на полу сумку. С сумкой явной что-то было не так, потому что она "шевелилась". Женщина решила заглянуть внутрь и оторопела от увиденного. Внутри лежал новорожденный ребенок. Беременная сибирячка сразу позвала на помощь врачей.

Медики осмотрели младенца и выяснили, что девочка появилась на свет всего несколько часов назад. А в туалете поликлиники ее оставила... предположительно мать. По камерам и по опросу свидетелей стало известно, что женщина пришла в больницу вместе с девочкой лет трех-четырех лет, затем поднялась на второй этаж, положила на пол сумку с младенцем в туалете. А потом вместе со старшей дочкой быстро вышла из здания. Все это зафиксировали камеры видеонаблюдения, которые расположены в лечебном учреждении.

- Мы предполагаем, что женщина родила ребенка дома, а затем принесла его в больницу, - рассказала заместитель главного врача ОГАУЗ «Бпц» по медицинской части Наталья Кравцова. – На учете по беременности эта женщина скорее всего не состояла. Сейчас малыш чувствует себя хорошо. Его состояние стабильное.

Пока врачи присматривают за новорожденным, сотрудники полиции и следователи пытаются найти женщину, которая оставила малыша в туалете. СУ СК России по Иркутской области уже приступил к доследственной проверке. Полицейские пытаются установить личность матери, бросившей ребенка...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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