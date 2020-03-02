За взятку арестован заместитель руководителя Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Громкое задержание в Иркутске. Следователи совместно с сотрудниками УФСБ задержали заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, а также нескольких его коллег. Чиновника подозревают в получении взятки.

Фото: СУ СК России по Иркутской области

"По версии следствия, 28 февраля 2020 года чиновник получил от индивидуального предпринимателя взятку в 160 тысяч рублей за беспрепятственную выдачу в кратчайшие сроки фито-санитарных сертификатов, необходимых для экспорта лесной продукции, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области" - "Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».

По месту жительства всех подозреваемых провели обыски, а также осмотры служебных кабинетов. Там изъяли деньги и документы. Кроме того, у одного из задержанных в кабинете нашли наркотики. Добавим, что заместителю руководителя Управления Россельхознадзора уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Дожидаться суда чиновник будет под стражей.

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