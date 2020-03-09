Сборная Казахстана не приедет на чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске из-за коронавируса

Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске стартует через три недели, а состав стран-участниц турнира терпит первые потери. Стало известно, что команда из Казахстана отказалась ехать на международный турнир по бенди из-за коронавируса.

- Дело в том, что в республиканском министерстве культуры и спорта атлетам посоветовали не выезжать в те страны, в которых зафиксированы случаи заражения этим вирусом, да и вообще не покидать пределы Казахстана в целях профилактики, - сообщается на официальном сайте чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске.

Теперь организаторам соревнований нужно будет срочно переделать календарь матчей в группе А и утвердить его в международной федерации бенди. Скорее всего, измененное расписание мы увидим уже на этой неделе. А, чтобы состав участников чемпионата мира не уменьшился, они планируют провести переговоры с другими сборными, которые смогут по возможности заменить команду Казахстана.

Из-за вынужденных изменений в расписании турнира пришлось перенести и старт продаж билетов на чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске. Планировалось, что болельщики смогут купить их уже завтра, 10 марта. Но теперь любителям бенди придется подождать еще неделю. Билеты на мировой форум начнут продавать 16 марта. Купить их можно будет на официальном сайте чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске и в кассах Дворца спорта "Труд".

Напомним, чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске в группе А стартует 29 марта. В нем примут участие такие сильнейшие сборные, как Россия, Швеция, Финляндия и другие. Финальный матч в этом дивизионе состоится 5 апреля. Все игры будут проводиться в новом крытом ледовом дворце "Байкал".