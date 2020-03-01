2020-02-29T19:10:24+03:00
Спорт

Прямая трансляция матча Япония-Сомали на чемпионате мира по хоккею с мячом 2020

Матч Япония-Сомали состоится на стадионе «Труд» [трансляция начнется в 17.00]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Прямая трансляция матча Япония-Сомали на чемпионате мира по хоккею с мячом 2020Прямая трансляция матча Япония-Сомали на чемпионате мира по хоккею с мячом 2020Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Один из самых зрелищных матчей чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 ждет иркутских болельщиков 1 марта. В 17.00, на стадионе «Труд» скрестят клюшки сборные Японии и Сомали. Специально для тех, кто не сможет посмотреть матч Япония-Сомали вживую на стадионе, мы организуем оналайн-трансляцию матча Япония-Сомали. Смотрите оперативно выгруженные фотографии, видеоролики с игры, а также комментарии хоккеистов и тренеров после игры.

Напомним, что сборные Японии и Сомали играли в рамках чемпионата мира по хоккею с мячом три раза. Впервые это, кстати произошло на ЧМ-2014 в Иркутске. Та встреча завершилась победой японцев со счетом 12:0. В следующий раз эти дружины столкнулись на мировом форуме 2016 года в Ульяновске. Команда из Страны восходящего солнца вновь победила со счетом 10:0.

На прошлом чемпионате мира по хоккею с мячом в 2019 Япония выиграла Сомали со счетом 12:0. Таким образом, японцы выиграли 3 матча с сомалийцами из 3. Как будет на чемпионате мира 2020 в Иркутске, узнаем совсем скоро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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