Песни Великой Победы: «Темная ночь»

Песни Великой Победы!

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…», - помните строки из знаменитого фильма «Офицеры»? До дрожи, до мурашек, до слез пробирают эти слова. Именно песни поднимали боевой дух солдат на полях сражений, придавали им силы и веру в то, что встреча с любимыми непременно будет, что отвоюют для детей и внуков мирное небо! В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Комсомолка» совместно с Иркутским региональным отделением партии «Единая Россия» запускает новый проект «Песни Великой Победы». В память о героях мы будет публиковать известные композиции.

Второй выпуск посвящаем песне…

«ТЕМНАЯ НОЧЬ»

Автор слов Владимир Агатов,

композитор Никита Богословский.

Темная ночь, только пули свистят по степи,

Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.

В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь

И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.

Как я люблю глубину твоих ласковых глаз,

Как я хочу к ним прижаться сейчас губами!

Темная ночь разделяет, любимая, нас,

И тревожная черная степь пролегла между нами.

Верю в тебя, дорогую подругу мою.

Эта вера от пули меня темной ночью хранила.

Радостно мне, я спокоен в смертельном бою:

Знаю, встретишь с любовью меня, что б со мной ни случилось.

Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи.

Вот и сейчас надо мною она кружится.

Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь,

И поэтому знаю, со мной ничего не случится!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Денис МАЦУЕВ, пианист, народный артист РФ:

- Военные песни - особый жанр в советской эстраде. Каждая композиция, написанная, к слову, выдающимися композиторами и поэтами, очень глубоко передала страшную атмосферу и в то же время укрепляла дух бойцов на фронте и их семьи в тылу. Военные песни вселяли веру, что война скоро закончится и родные и близкие вернутся домой.

В День Победы, 9 Мая, мы вместе с Валерием Гергиевым обычно играем концерт на Поклонной горе в Москве, а после классической программы я по традиции выступаю на бис с попурри на военную тему. И когда ветераны выходят танцевать под эти композиции, приглашая девушек, у меня текут слезы… это так трогательно. Но самое искреннее исполнение военных песен, самое точное попадание в образ, на мой взгляд, было у оперного певца Дмитрия Хворостовского. Его концерты я пересматриваю много раз.

В нашем доме всегда звучали военные песни. С детства помню, как бабушки и дедушки исполняли на гитаре и на аккордеоне «Темную ночь». А еще из самых любимых в моей семье - «Синий платочек» и «Давай закурим товарищ по одной». Каждая военная песня - это отдельная история, которая отзывается в наших сердцах.

ИЗ ИСТОРИИ

Песня «Темная ночь» написана поэтом Владимиром Агатовым и композитором Никитой Богословским в 1943 году для художественного фильма Леонида Лукова «Два бойца».

У режиссера не получалось убедительно снять сцену, как солдат пишет письмо домой. После неудачных попыток Леонид Луков решил, что кадр может оживить песня, и обратился к Никите Богословскому. Тот сразу же наиграл красивую мелодию на рояле, а поэт Владимир Агапов в тот же день сочинил слова. Среди ночи разбудили киноактера Марка Бернеса, он записал фонограмму песни - и уже на следующий день режиссер снял заветную сцену: главный герой Аркадий Дзюбин поет песню под гитару ночью, в дождь.

А после выхода фильма на экраны песня звучала уже и во фронтовых землянках, и в окопах, и в госпиталях, и на импровизированных концертных сценах в исполнении участников фронтовых артистических бригад. Да и в глубоком тылу жены бойцов укачивали под звуки этой мелодии детей, повторяя как молитву, слова:

Как я люблю глубину твоих ласковых глаз,

Как я хочу к ним прижаться сейчас губами!

КСТАТИ

Как создавалась песня?

Никита БОГОСЛОВСКИЙ (из интервью «Комсомолке»)

- Изначально предполагалось, что в фильме будет звучать только симфоническая музыка, которую я и писал для ленты. И вот как-то вечерком приходит ко мне Леонид и жалуется: мол, знаешь, без песни у меня никак не получается сцена в землянке. И так по-актерски и режиссерски точно рассказал и показал, какой она должна быть, что произошло настоящее чудо: я сел к роялю и сыграл, что называется, с листа всю тему песни «Темная ночь» - от начала до конца без остановки. Мы тут же позвонили поэту Владимиру Агатову, который приехал, присел к краешку стола и тоже на одном дыхании, без поправки написал слова. А потом мы позвонили Марку Бернесу, разбудили его, ведь была уже ночь. Чудом где-то нашли гитариста и среди ночи все вместе поехали на студию записывать песню. Дверь, понятное дело, была закрыта. Нам ничего не оставалось делать, как сорвать печать на двери звукового павильона… В общем, мы проникли в помещение студии, Марк встал к микрофону и за пятнадцать минут мы записали «Темную ночь». И уже на следующий день под эту записанную фонограмму снималась нужная сцена в фильме.