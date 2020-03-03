Из тихони – в звезду экрана: лидер группы Little Big Илья Прусикин, который едет на Евровидение-2020, начинал в школьном КВНе

Рейв-группа Little Big представит Россию на Евровидении-2020 в Нидерландах. Финал музыкального конкурса, который буду смотреть миллионы телезрителей по всему миру, назначен на 16 мая.

Но что мы знаем о Little Big? Самый эпатажный коллектив в стране: каждый трек -безумный коктейль из рока и электронной музыки, в каждом клипе - странные танцы, массовка, полуголые тела… И на все это накладывается сатира на стереотипы о русской культуре: ну, куда без стопки, медведей и пионерских галстуков? Клипы набирают миллионы просмотров в интернете, получают музыкальные премии. Группа, к слову, питерская. Однако! Ее основатель и лидер, Илья Прусикин (да-да, тот самый, что в татуировках медведей и с длинной челкой на бритой голове) не всегда был столь откровенным на сцене. Ему помог раскрыться… школьный КВН! Но обо всем по порядку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/764200" frameborder="0"></iframe> 5 лучших клипов Little Big.

Итак, Илья родом из Забайкалья. До 11 лет он жил в крохотном поселке Усть-Борзя в 300 километрах от Читы.

- Мы, конечно, знаем, что Илья теперь звезда, - рассказывает директор Усть-Борзинской школы Лариса Димова. - До четвертого класса он у нас учился.

Запомнили его, как спокойного, доброжелательного мальчика, в начальной школе он ничем особо не выделялся. Обычный ученик…

Потом вместе с родителями Илья Прусикин переехал в город Сосновый Бор в Ленинградской области. Учился в школе, играл на фортепиано, начал петь. А в 15 лет увлекся КВНом. Тогда Илья и заявил о себе!

- Отец привел Илью в летний лагерь на кавээновскую смену, я сначала сильно сомневался, стоит ли его принимать? - вспоминает директор молодежного центра «Диалог» в Сосновом Бору Михаил Курочка. - Ну потому, что он был такой молчаливый, скованный, замкнутый, совсем не сегодняшний Илья. Но мы приняли его и не прогадали. Сначала он играл в небольших сценках, но врожденный талант не скроешь. Артистизм и юмор раскрывались все ярче. Илья дорос до капитана команды, писал шутки для взрослых выступлений. Вместе с ребятами побеждал в городской школьной лиге КВН. А буквально через пару лет, в 2002-м, уже выступал вместе в Сочи у Александра Маслякова! Четыре минуты на сцене, зато какой опыт. Именно благодаря КВНу Илья вышел на сцену, стал увереннее. Его выступления, кстати, уже тогда были необычными, этакий сюрреализм.

Будущая звезда играет в школьный КВН. Фото: предоставлено Михаилом Курочкой.

Парень и внешне отличался от других подростков.

- Стили все время менял, то широкие штаны, как у рэпера, то узкие, как у эмо, губу проколол еще в старшей школе, - вспоминает друг и одноклассник Ильи Прусикина Максим Резников. - И вел себя смело: мог на спор прогуляться по школе в забавной пижаме или на конкурсах в летнем лагере переодеться в девочку. Кстати, девчонки его обожали! Всегда бегали за ним. Отбоя не было!

Максим рассказывает, что в юности они вместе с Ильей чуть не отучились в ПТУ на ремонтников станков.

- Год просидели за партами, а потом опомнились: «Что мы тут делаем?» Кое-как снова вернулись в школу, окончили 11 классов, - говорит Максим. - А вообще, Илья мечтал о шоу-бизнесе. С 18 лет он пробивал себе путь на большую сцену (и не только в КВН!) с выступлениями в местных рок-группах.Самая известная из них - Tenkorr, там он записывал первые пластинки. Конечно, тогда он даже не думал о Евровидении!

Илья Прусикин переехал в северную столицу, отучился на психолого-педагогическом факультете Санкт-Петербургского государственного института культуры, стал видеоблогером. Первый клип группы Little Big на трек Every Day I’m Drinking выложил в сеть 2013 году в качестве первоапрельской шутки. И он взорвал интернет! А уже в июле коллектив прославился после выступления на разогреве у знаменитой южноафриканской группы Die Antwoord.

Ну а клуб веселых и находчивых остался для Ильи увлечением юности, о котором он до сих пор вспоминает с теплотой.

- В моем творческом пути КВН сыграл огромную роль. Благодаря КВНу я научился писать сценарии, придумывать идеи, научился актерским навыкам, - сказал Илья Прусикин, записав видео-поздравление на 20-летие движения в Сосновом Бору. - Играйте в КВН, стремитесь к большему, гораздо большему, чем у вас есть.

- Став знаменитым, Илья ни капли не отстранился. В плотном графике гастролей и видеосъемок он находит время на поездки к нам, чтобы пообщаться с юными юмористами, - говорит Михаил Курочка. - Он молодец, сам всего добился, и этому же учит других.

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