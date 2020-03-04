Лучше не надо: топ самых дурацких подарков на 8 Марта

«Это тебе, любимая! Я долго выбирал подарок и вспомнил, что ты хотела купить себе весы, но как-то не сподобилась. Я выбрал лучшие, они еще и жир измеряют. Ты же хотела к лету килограммов 10 сбросить».

Да, мужчины, вы правы: женщина - это не загадка, это ребус! И скорее всего дама, мечтающая о суперизмерителе веса, не будет в восторге, если его подарите именно вы. После праздников в соцсетях «стон стоит по всей Руси великой». Барышни (разумеется, тайком от мужчин) перечисляют, что им опять такое преподнесли... а они, собрав волю в кулак, сделали все, чтоб мило улыбнуться любимому и не разрыдаться.

Если вы уже взяли низкий старт за дежурными сковородкой и плюшевым зайцем, остановитесь! Может, стоит выбрать классический вариант? Цветы, конфеты и сертификат хотя и предсказуемы, но уж точно позволят избежать рыданий.

Сувениров много не бывает

Очередная мягкая игрушка...Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Нет, ну зачем он опять подарил мне этого медвежонка? На Новый год большую крысу приволок, а теперь… И ведь не выкинешь, он же увидит. Стоят эти пылесборники на шкафу… Я ему что, маленькая девочка!».

Он вроде симпатичный, хотя...Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Ой, а мой подарил мне жабу! Зеленую. Говорит, что лягушка с монетами на пьедестале - к деньгам. Я потом полночи проплакала. Ну какие лягушки, я счастья хочу! А статуэток этих у меня целая выставка. Каждую неделю пыль смахиваю, думаю, куда деть».

Первое, чем займется настоящая барышня, после того как уляжется праздничная суета, - это поиск смыслов и намеков. В основном тайных. А что вы хотите, если дамы всерьез верят в астрологию и сны, старательно изучая их толкования. Ваша не изучает, ваша программист? Да ладно… А второе - крепитесь! - сейчас в моде расхламление. Проводится торжественно, пару раз в год. Сувениры пакуются - и на мусорку.

Таких зверюшек у меня целая полка!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Так что если неведомая сила ведет вас в отдел сувениров, притормозите. Помните, их нужно дарить только тем, кто с ума сходит по всем этим фигуркам, мягким игрушкам и прочей подобной белиберде и будет безмерно счастлив, если в доме появится 1001 сувенир.

Все для дома, все для семьи

И что же там, интересно?Фото: Иван ПРОХОРОВ

«В прошлый раз мне подарили набор кастрюль. Я посмеялась, сказала спасибо и попросила швабру. Думала, поймет намек, но шутка не удалась. Зато теперь у меня есть хорошая швабра. И я, в принципе, довольна. Но если бы швабра была волшебной, как метла у Бабы Яги, я бы радовалась больше: летала бы на моря-океаны. Теперь прошу подарить насадку на швабру. Смеется, но и путевку не дарит».

А вы уже присмотрели новую сковородку, кастрюльку или набор терок? Это ваша месть (ну, допустим, вам на 23 Февраля подарили пылесос - он хорошо мусор в доме убирает)? Тогда ладно. А если нет? Лучше подарите что-то для самой хозяйки дома. И это не прихватки или полотенца на кухню, хотя они ей, возможно, и нужны (как вам, например, нужна лопата на дачу или в гараж). Подарите ей лучше отдых от хлопот. Точно оценит!

Для твоей же пользы

«Ходила на аэробику, потом бросила - некогда. Мой догадался и купил степ-доску и велотренажер. Теперь каждый раз, приходя домой, спрашивает: «А ты уже позанималась?». Вот как это назвать? Да лень мне заниматься!».Да, это как про те самые электронные напольные весы. Впрочем, список большой.

В ту же топку фены, маникюрные наборы, ванночки для массажа ног или парафинотерапии. Нет, если их дарят мужья, то, как правило, по делу (стало быть, жена намекнула или прямо попросила). А в остальных случаях это может быть второй или третий фен. Или окажется, что девушка ходит в салон к мастеру и не собирается в ближайшие 10 лет делать косметические процедуры дома. А если делает, так все это у нее уже есть. Нет, вам, конечно, улыбнутся - прибор же для пользы. В любом случае его можно передарить или продать на «Авито».

Мораль - нужно знать предмет. Грамотно провести опрос: подключить родственников и подруг. И никогда ничего не дарите для похудения (если, конечно, не просят). Не надо причинять добро насильно - вас не поймут. Поверьте, это больно.

Что-то для красоты

Отличный подарок, ничего не скажешь! Косметику передарю подружке, а игрушку - младшей сестре.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Купил шампунь. Дорогой. Большую бутылку. Для светлых окрашенных волос! Я все понимаю, мужчины люди невнимательные, мог и не заметить, что я брюнетка. Я брюнетка, Артур!».

Такой шампунь пойдет по кругу - скорее всего в подарок подружке. Туда же отправятся духи, если аромат не подходит… И это еще не все «саратовские страдания». Вот еще.

«У меня волосы светлые, тонкие. Шампунь покупаю только органический, без сульфатов. И для объема. А после каждого праздника у меня коллекция тех, что для жирных волос, для нормальных или для секущихся кончиков. И батарея гелей. Кооперируюсь с подругами. Обмениваемся подарками… Или отдаю друзьям купать собаку».

Слишком сложно? Тогда забудьте о покупке любой косметики своей девушке. Поступите проще: приобретите сертификат, красиво упакуйте и преподнесите с букетом цветов. Ваша дама тут же визуализирует, что непременно на него купит.

Я дарю тебе работу

«Блокнот! Подарил, потому что в офисе работаю. Я бухгалтер. Хорошо хоть не калькулятор. А мне что ему дарить? Он в полиции. Подарю ему дубинку и наручники, будет знать!».

Восьмое марта, дорогие кавалеры, это праздник! Запомнили? Мотайте на ус. Он никак не связан с работой. Если, конечно, вы не дарите подарок коллеге. Своей любимой подарите поход в ресторан, кафе, кино или ботанический сад. Словом, подарите отдых!

Ручки, блокноты, ежедневники и флешки оставьте для коллеги или руководителя. Можно и педагогу подарить, если, конечно, весь класс не пойдет по этому пути.

Но есть, правда, исключение. Это мышь. Мышь компьютерная. В этом году точно можно. Все-таки год Мыши (Крысы) наступил.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Оксана САВЧУК, практический психолог:

Женщинам надо дарить чудо!

- Удивить, порадовать, добавить энергии в жизнь, остановить время! Это и есть то чудо, которого хотят женщины. Они хотят в жизнь новой энергии - на то и праздник. А кастрюли и весы - это отрезвляет, возвращает к реальности, не вызывает радостных переживаний. Туда же и сувенирка - это знак отсутствия близости и подарок ради подарка, как подтверждение даты 8 марта.

Что же дарить? Прежде всего цветы - символ внимания и красоты. Ну и два совета: серьезные, статусные дамы, любящие порядок во всем, ждут презентов из числа «подслушанных желаний». Так или иначе, они будут говорить о том, чего хотят. Умейте слышать! А тем барышням, кто стремится к новизне, переменам, движению, лучшим подарком станет поездка в кафе, ресторан или на природу. Это новые эмоции и радость.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Павел ЧЕБУНИН, маркетолог:

На самом деле иногда бывает лень думать

- Почему такие подарки? Потому что действуют стереотипы. Если следовать им, то посуда - это лучший подарок для любой женщины. И безделушка выручит всегда. Под это мнение подстраиваются и магазины, выкладывая на видное место накануне праздника именно их. В этот период, конечно, и скидки на товары этой группы объявляются, и акции устраиваются - чтобы сбыть товар, который в другое время года будет просто лежать на полках.

Ну а выбор мужчин объяснить очень просто. Чтобы удивить, надо думать, но есть риск не угадать. К тому же 8 Марта надо дарить не один презент, а сразу несколько. Так что размышлять о том, что подарить, элементарно лень и некогда. Зато есть магазины подарков, где всегда можно выбрать что-то относительно подходящее.