Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске: самые яркие моменты финального матча в группе В

Вот и подошел к концу чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске в группе В. Точку в этом турнире поставил матч между командами Венгрии и Украины, которые сражались за золотые медали. Победу в этом противостоянии одержали венгры, которые с первых дней чемпионата считались фаворитами.

Тем не менее, украинцы смогли показать лидерам зубы. Первый тайм выдался достаточно напряженным. На второй минуте за грубую игру до конца матча удалили игрока украинцев, и они остались вдесятером. Хоккеисты из Венгрии открыли счет на 13 минуте - отличился Линус Шеллин. Перед перерывом команда Украины смогла сравнять счет усилиями капитана Андрея Марковиченко.

Хоккеистам, представляющим Украину, удалось сохранить счет равным практически до конца встречи. Но венгры сумели совершить несколько результативных атак, и забросили в ворота украинцев 3 мяча за 15 минут. С таким счетом и закончилась эта игра - 4:1 в пользу Венгрии. Эта команда завоевала "золото", а украинцам достались серебряные медали. В следующем сезоне венгры на правах победителей получат право сыграть на чемпионате мира по хоккею с мячом в сильнейшей группе А, где выступают Россия, Швеция и Финляндия.

Давайте вспомним самые яркие моменты матча Венгрия - Украина вместе!

Матч выдался напряженным - ни одна из команд не хотела уступать победуФото: Анна ПОПОВА

Борьба за мяч была нешуточнойФото: Анна ПОПОВА

Украинцы безуспешно пытались забросить второй мяч в ворота венгров - но ведь пытались же!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гол в ворота украинцев через 3, 2, 1...Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Радости венгров не было пределаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ииии...мяч в воротах!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хоккей с мячом - спорт высоких скоростейФото: Анна ПОПОВА

В погоне за победой украинцы не удержались на ногахФото: Анна ПОПОВА

Гол в ворота украинцев через 3, 2, 1...Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все взгляды прикованы к мячуФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Венгры в атакеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Победные объятия сборной ВенгрииФото: Анна ПОПОВА

Хоть серебряные медали для Украиины и самое большое достижение, им хотелось получить золотоФото: Анна ПОПОВА

Фотосессия с медалямиФото: Анна ПОПОВА

Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске: самые яркие моменты финального матча в группе ВФото: Анна ПОПОВА

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