Педофила, который несколько лет насиловал маленькую девочку, отправили в колонию

Семнадцать ближайших лет педофил, который несколько лет насиловал маленькую дочку своей гражданской жены, проведет в колонии строгого режима. Мать девочки знала о насильнике, но все эти годы молчала. Правда открылась практически случайно.

"Семнадцать лет проведет в колонии строгого режима 52-летний местный житель, - сообщает суд Мухоршибирского района Бурятии, - На протяжении нескольких лет он насиловал дочь сожительницы, которая не могла дать ему отпор."

Девочке к тому моменту, как все о поступках педофила стало известно, исполнилось 13 лет. Кроме всего прочего, рассказать о том, что происходит, она не могла и в силу состояния своего психического здоровья.

Мать девочки знала о том, что делает ее гражданский муж. Но закрывала на это глаза. На суде она объяснила свои поступки страхом перед сожителем. Женщина лишена родительских прав.