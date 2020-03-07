2020-03-07T16:54:16+03:00
Происшествия

Педофила, который несколько лет насиловал маленькую девочку, отправили в колонию

Мать ребенка лишили родительских прав
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Педофила, который несколько лет насиловал маленькую девочку, отправили в колонию.Педофила, который несколько лет насиловал маленькую девочку, отправили в колонию.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Семнадцать ближайших лет педофил, который несколько лет насиловал маленькую дочку своей гражданской жены, проведет в колонии строгого режима. Мать девочки знала о насильнике, но все эти годы молчала. Правда открылась практически случайно.

"Семнадцать лет проведет в колонии строгого режима 52-летний местный житель, - сообщает суд Мухоршибирского района Бурятии, - На протяжении нескольких лет он насиловал дочь сожительницы, которая не могла дать ему отпор."

Девочке к тому моменту, как все о поступках педофила стало известно, исполнилось 13 лет. Кроме всего прочего, рассказать о том, что происходит, она не могла и в силу состояния своего психического здоровья.

Мать девочки знала о том, что делает ее гражданский муж. Но закрывала на это глаза. На суде она объяснила свои поступки страхом перед сожителем. Женщина лишена родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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