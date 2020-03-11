2020-03-11T06:24:08+03:00
Досуг в Иркутске

КнигаМарт 2020 в Иркутске: встречи с писателями, мастер-классы, VIP-читки

13 марта стартует второй международный книжный фестиваль КнигаМарт 2020 в Иркутске
Мария КНЯЗЕВА
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КнигаМарт 2020 в Иркутске: встречи с писателями, мастер-классы, VIP-читкиКнигаМарт 2020 в Иркутске: встречи с писателями, мастер-классы, VIP-читкиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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«Все бледнеет перед книгами», - так считал знаменитый русский писатель Антон Чехов. Книги позволяют узнавать новое, приглашают нас путешествовать в другие эпохи и даже измерения. Ничто так не способствует развитию мышления, чувствительности, фантазии, как чтение. Разобраться в тонкостях писательства, узнать новых авторов, взять пару книг на заметку, послушать прочтения произведений другими людьми – все это можно будет сделать в течение трех дней (с 13 по 15 марта) в библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского во время фестиваля КнигаМарт 2020 в Иркутске.

В это время в столице Приангарья пройдут десятки книжных событий: презентации, читки, встречи с авторами, мастер-классы. Два десятка писателей представят направление «Художественная литература». Организаторы обещают, что приедут такие мастера пера, как фантаст Вадим Панов, обладатель множества премий Александр Мелихов, писатель, поэт, этнограф Баир Дугаров, прозаик Сергей Солоух, биограф Павел Фокин, автор Павел Селуков, детский писатель Алла Озорнина и другие. В рамках фестиваля откроются несколько выставок, посвященных театрам, музыке с нотными изданиями, книжным знакам и другие.

Свои стихи на фестивале «Книгамарт» 2020 в Иркутске прочтут поэты Юрий Якобсон, Дина Фиалковская, Михаил Базилевский, Татьяна Лешкевич, Артем Морс и Светлана Михеева. Также пройдут две VIP-читки «Читаем Ленина, Гашека и Чехова». Чьим голосом заговорят герои произведений, организаторы фестиваля держат в секрете. Все основные события пройдут в «Молчановке».

Книгамарт 2020 в Иркутске: Презентации и реставрации

Поклонники литературы смогут попасть на презентации полутора десятков фолиантов о Достоевском, о художественной гимнастике, о путешествиях и экспедициях, об искусстве, о нобелевских лауреатах, о Байкале и других. Одна из книг - «Счастливый билет», составленная историком Станиславом Гольдфарбом. Книга через публикации легендарных журналистов газеты «Советская молодежь» расскажет о строительстве БАМа. Еще одна книга Станислава Гольдфарба – своеобразный детектив времен каменного века под названием «Ангарида» предназначена для детей.

Для тех, кто ценит литературу именно в бумажном виде, наверняка понадобятся знания, которыми готовы поделиться на мастер-классах реставраторы из Москвы. Они подскажут, как «починить» тома в домашних условиях. А для тех, кто собирает библиотеку и подписывает свои книги, молодые художники помогут создать уникальный экслибрис - фирменный знак, сообщающий, кто владелец издания.

Книгамарт 2020 в Иркутске

ГДЕ: Иркутская областная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского

КОГДА: 13 - 15 марта.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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