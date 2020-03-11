2020-03-11T09:39:01+03:00
Происшествия

Пожар в поселке Маркова под Иркутском: в огне погибли двое детей и их отец

Как выяснилось, жильцы дома в поселке Маркова, где случился пожар, сами отключили сигнализацию
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Пожар в поселке Маркова под Иркутском: в огне погибли двое детей и их отец.Пожар в поселке Маркова под Иркутском: в огне погибли двое детей и их отец.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Страшная трагедия произошла в поселке Маркова под Иркутском. Глубокой ночью 11 марта загорелся двухэтажный дом. К тому моменту, как прибыли по вызову пожарные, он весь пылал, частью обрушилась крыша. Самостоятельно выбраться из огня удалось четверым жильцам, в том числе двум детям.

- Хозяйка сообщила пожарным, что внутри находятся еще трое: школьники восьми и десяти лет и их 62-летний отец, - сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. – К сожалению, спасти их не удалось. Пожар занялся слишком быстро, этому способствовал сильный ветер.

На троих пожарных, пытавшихся попасть в горящее здание, чтобы помочь людям, обвалилось горящее потолочное перекрытие. Они доставлены в больницу. Двоих после осмотра отправили домой. Дом догорал еще около часа. За это время сгорела крыша, поврежден первый этаж, сгорели постройки во дворе.

Почему пожар не обнаружили вовремя? Ведь, как сообщили спасатели, в этом доме, как и еще в 70 домах жителей Маркова, где проживают многодетные семьи, не так давно был установлена противопожарная сигнализация.

« Датчик, установленный здесь в прошлом году, к сожалению, в феврале был отключен жильцами из-за периодических сработок, - пояснил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков. – Дым в доме заметила одна из женщин, которая не спала, но вовремя эвакуироваться удалось не всем».

Уже известны предварительные причины – нарушение правил при пользовании печью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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