"Потерялся щенок, джек-рассел терьер, мальчик! Только с вашей помощью мы сможем его найти - он может быть где угодно, если его забрали и не хотят возвращать! Тому, кто найдет собаку, мы заплатим вознаграждение!"

Первый подобный пост с криком о помощи появился на просторах иркутских соцсетей около двух недель назад. Иркутянка Ия Харикова призывает всех неравнодушных людей помочь отыскать собаку. Ее любимец по кличке Ройс потерялся 25 февраля в 19:30 в микрорайоне Крылатый. Он гулял возле подземной парковки. Затем кто-то из соседей решил устроить фейерверк - видимо, продолжали отмечать День защитника Отечества. Собака испугалась громких звуков и убежала. С тех пор хозяйка не находит покоя и уже выбивается из сил, пытаясь отыскать любимца. Даже объявила, что заплатит тому, кто найдет Ройса - 15 тысяч рублей.

"До сих пор нет никаких вестей, кроме сообщений от мошенников, которые просто пытаются выманить из нас побольше денег, - делится Ия Харикова".

Помогите найти малыша: иркутянка просит вернуть пропавшую собаку за вознаграждение в 30 тысяч рублей. Фото: группа Вконтакте "Инцидент Иркутск"

Она разослала объявления с призывом найти Ройса во всех популярных пабликах Иркутска. Так неравнодушные иркутяне изучили все приметы потерявшегося щенка: низкорослый джек-рассел терьер, тело слегка удлиненное, на мордочке рыжая "маска", а на теле есть пятно в виде такой же рыжей "жилетки". На хвостике тоже есть пятнышко. Многие замечали похожих собак по городу, фотографировали их, и отправляли снимки хозяйке собаки. Но ни один из этих псов не был тем самым малышом! Хотя однажды Ройс едва не нашелся.

"Спустя три дня после пропажи прохожие видели нашего щенка у "Модного квартала", он сидел на площадке перед входом, запуганный, грязный, - добавляет Ия Харикова. - И ошейник такой же, и подвеска - и даже окрас в виде жилетки заметили. Но, когда они попытались подойти к нему, он убежал. В итоге его так и не догнали".

Но время шло, а Ройс все никак не находился. Тем не менее, Ия Харикова не сдается и продолжает поиски. На сегодняшний день вознаграждение для того,кто найдет щенка, увеличилось до 30 тысяч рублей! К тому же иркутяне продолжают помогать девушке искать любимца. Например, 11 марта похожего пса видели в районе Лисихи. Будем надеяться, что хозяйка все-таки найдет своего любимца!