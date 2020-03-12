За тезку ответишь: вахтовик из Бурятии заплатил долг по алиментам за однофамильца

«С вашего счета списаны 3 тысячи рублей. Карта будет заблокирована до тех пор, пока вы не погасите долг по алиментам», - примерно такое СМС-сообщение получил от судебных приставов 56-летний житель Бурятии Сергей Нехаев.

Мужчина, едва не выронив телефон из рук, сначала даже не понял, о чем идет речь.

«Какие алименты, какой долг? У меня и детей-то нет - ни взрослых, ни маленьких!» - опешил сибиряк.

Но еще больше его удивила общая сумма долга - 200 тыс. рублей, о которой он узнал, дозвонившись до судебных приставов. Таких денег мужчина, перебиваясь заработками, мотаясь с вахты на вахту, и в руках-то никогда не держал.

Но откуда растут ноги, а точнее, чужие дети и расходы на них, Сергей Нехаев вскоре все-таки догадался. Дело в том, что в 2012 году мужчина переехал в Бурятию из Волгоградской области. Там, в родной станице Нехаевской, с работой было туго, а в Сибири мужчина надеялся устроиться в лесничество (по специальности он мастер леса). В общем, уехав из родных краев, возвращаться обратно Сергей не стал. Зато в станице остался… его полный тезка – Сергей Викторович Нехаев.

- С ним меня и перепутали судебные приставы, - восклицает в разговоре с корреспондентом "КП-Иркутск" бурятский Сергей Нехаев. - Я вспомнил, что еще до переезда меня доставали с его алиментами. Уж не знаю, сколько у него там детей, но три раза уведомления приходили до 2012 года, когда я жил в Нехаевской. Мне приходилось брать паспорт и идти к приставам - доказывать, что я не он. Просил их: мол, поставьте галочку какую-нибудь в документах. Да, у нас совпадают имя, отчество и фамилия, но дата рождения-то разная: он на 8 лет моложе меня! Пересекался и с эти Нехаевым. Спрашивал его: «Когда это закончится?» А он в ответ: «Серега, тезка, ну что я сделаю? Не я ж виноват, а приставы».

Спорить с этими доводами было бесполезно. Ну и дальше уведомлений дело не доходило, деньги не списывали. А следующие 7 лет Сергей Нехаев и вовсе забыл про существование нерадивого отца-однофамильца. Сообщения от приставов перестали приходить… до 2019 года. Летом мужчина едва успел поменять банковскую карту, как раздался звонок из родной Волгоградской области.

- Судебный пристав из Нехаевского отдела строгим голосом заявила, что у меня долг по алиментам, - продолжает Сергей Нехаев. - Я объяснил, что это ошибка, меня перепутали с однофамильцем. Она в ответ бросила трубку.

Ну а спустя некоторое время с его карты все-таки ушли последние 3 тысячи целковых, а карту заблокировали. Приставы посоветовали явиться в отдел с паспортом.

- В итоге они признали, что ошиблись, - говорит Сергей. – Увидели, что настоящий должник другого возраста. Арест на счет сняли. А вот как теперь вернуть мои деньги? Сейчас я работаю охранником на угольном разрезе. У меня каждая копейка на счету!

Сейчас Сергей Нехаев работает охранником на вахте. Мужчина надеется вернуть свои деньги. Фото: личный архив Сергея Нехаева.

Так и не дождавшись кровных, Сергей Нехаев обратился за помощью к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой. Чтобы разобраться в ситуации, омбудсмен направила запрос к руководству Управления ФССП России по Волгоградской области. Ответ уже пришел.

- Приставы вручили настоящему должнику требование, чтобы именно он вернул Сергею ошибочно взысканную сумму, - рассказывает начальник отдела по обеспечению деятельности уполномоченного по правам человека в Бурятии Елена Хунхинова. - Но он сейчас живет в Москве, никакого имущества у него нет, и брать с него нечего! Также мы еще сделали запрос в отделение банка, чтобы узнать, как он исполнил постановление о взыскании средств со счета нашего Сергея Нехаева. Ведь, увидев ошибку в дате рождения, они не должны были снимать деньги. Ответ был: «Это банковская тайна».

И это еще Сергею, если можно так сказать, повезло. Если бы на его счету было не 3 тыс. рублей, а 200, то сняли бы все.

ЗВОНОК ПРИСТАВАМ

«Единственный выход - обратиться в суд»

- Перед тем как списать деньги со счета, пристав направляет запрос в банк, - комментируют ситуацию в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области. - Банк, в свою очередь, должен определить, кто должник, а кто его однофамилец, и прислать ответ. Когда деньги снимаются со счета, они приходят на депозитный счет отдела судебных приставов и находятся там 5 дней. В течение этих 5 дней их распределяют взыскателю. Деньги, которые уже перечислены, по закону вернуть не представляется возможным. Поэтому единственный выход - решать вопрос в судебном порядке. Такие прецеденты уже бывали, и не всегда они заканчивались в пользу «двойников». Что касается настоящего должника, то сейчас мы ведем работу по взысканию с него денег.

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