Гостиница «Сибирь»: огонь в 1995 году тушили 12 часов

Мороз -27. Холодный ветер. То, какая погода была в ту ночь, 13 марта 1995 года, когда горела гостиница «Сибирь», пожарные помнят до сих пор. Двенадцать часов подряд они боролись за спасение жизней оказавшихся в огненной ловушке людей. Двенадцать часов тушили здание в центре Иркутска.

- Перемерзали пожарные рукава, автолестницы и сами мы, образно выражаясь, походили на пингвинов во льду – у меня вокруг каски были самые настоящие сосульки, - рассказывает ветеран пожарной службы Александр Васько. В далеком 1995-ом именно он был начальником государственной противопожарной службы региона и руководил тушением гостиницы «Сибирь». – Но мы боролись с огнем. И победили.

Александр Васько тогда руководил тушением гостиницы "Сибирь".Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почему он принял такие размеры? Причин тому несколько. Начнем с главной. Старинные здания центра Иркутска, построенные в царское время и первой половине 20 века, имеют свои особенности. Междуэтажные перекрытия в таких домах – деревянные, с пустотами, перегородки дощатые, и тоже с пустотами. Гостиница «Сибирь» была построена в 1934 году именно по этому стандарту.

- Имела она два четырехэтажных крыла и центральную часть в 5 этажей, - продолжает Александр Васько. - А распространение огня в таких домах мгновенное, тем более что в гостинице - узкие коридоры на несколько рядов были покрыты легковоспламеняющейся масляной краской. Мало того, в левом крыле, откуда и начался пожар, были загромождены все выходы. Отсюда, со скоростью 5 метров в минуту, и начал распространяться огонь. Как только он достиг пустот, создалась так называемая аэродинамическая тяга и пламя пошло вверх.

Огонь заметили. Сначала охранники попытались справиться с ЧП самостоятельно. Если бы они сразу набрали «01», тушить здание начали бы уже через несколько минут. А тут драгоценное время было потеряно. Система оповещения не работала, люди спасались, кто как может. Первое сообщение о пожаре поступило в 3.23 утра. Когда прибыло два отделения во главе со старшиной первой части Семеновым, первый этаж был в огне, а через центральную лестницу не пройти. Люди выпрыгивали из окон прямо на асфальт или на деревья, получали травмы. Около тридцати человек с переломами попали в больницы.

Главная задача – уберечь людей

При помощи ручных лестниц, рассчитанных на 11 метров (до третьего этажа) и небольшой «штурмовочки» в 4 метра длинной пожарные спасали людей. За 25 минут сняли 45 человек с верхних этажей, к этому моменту прибыли уже и автолестницы. А огонь все распространялся по левому крылу.

Надо было его остановить, ведь в здании были еще люди! Наращивались силы. На помощь боевым расчетам прибыла учебная пожарная часть, а потом и тридцать курсантов пожарного училища. Позже подсчитали - всего ликвидировали огонь больше 170 человек.

Радик Хисматулин в 1995 году был начальником караула учебной пожарной части.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Меня подняли по тревоге в начале четвертого, - рассказывает Радик Хисматулин. - В 1995 – ом – начальник караула учебной пожарной части - Я возглавил дежурную группу курсантов. В здание, в огонь 18-летних первокурсников не пускали. Но и другой работы хватало. Надо было прокладывать те же рукавные магистрали, работать со стволами.

- Я прибыл на место пожара в 4 часа 10 минут, - вспоминает также ту ночь Александр Васько. - К тому времени в огне было все левое крыло, и эта часть здания начала обрушиваться. Три звена газодымозащитной службы в противогазах попытались проникнуть внутрь, но это было невозможно и могло привести к гибели людей.

И все же пожарные из спецчасти работали там, где возможно.

- Геннадий Огородников, мастер спорта по пожарно-прикладному спорту, поднялся по «штурмовочке» вверх, ему с автолестницы подали рукавную линию, проложили ствол, и он потушил горящие номера в этой части «Сибири», - продолжает Александр Васько. – Эти кадры тогда обошли всю страну.

Пожарные рукава замерзали

У пожарных, работавших на тушении гостиницы при -27 мороза, уже через час после начала тушения появились серьезные проблемы. Люди, превращаясь на холоде в ледяные столбы из-за потоков воды, выдерживали. Не выдерживали пожарные рукава. Вода в них застывала. Что делать?

- Как руководитель тушения пожара, принял решение – дополнительно на пожарные гидранты установить технику, проложить еще четыре рукавных магистральных линии, - продолжает Александр Васько. - А так как рукава быстро перемерзали, их надо было разогревать. У расчетов были с собой паяльные лампы, но этого не хватало. Несколько автомобилей муниципального хозяйства привозили горячую воду – чтобы отогревать их. Рукава также заменяли на другие.

Но это еще не все. Огонь из центра здания мог перекинуться и в правое крыло. Поэтому пожарным пришлось действовать как на войне – ставить заслон на его пути на каждом этаже. Группы пожарных в прямом смысле «отбивали атаки» пламени. И получилось!

Та самая гостиница "Сибирь" в Иркутске. Переснято с архивных фото.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погибли семь, пропали без вести - пятеро

К 8 утра подоспели три телескопических подъемника. Их позаимствовали у строителей. Они очень удобные, по сравнению с нашими тогдашними простыми лестницами – вправо, влево двигаются, вверх на 25-30 метров. С их помощью остатки сгоревшей части здания тушили снаружи, чтобы не подвергать опасности жизнь пожарных.

Пожар окончательно ликвидировали к трем часам дня. В огне и дыму погибло 7 человек, пропали без вести еще пятеро.

Сотрудники старой закалки, опытные «тушилы» (есть такой термин в МЧС), говорят - несмотря ни на что, пожарные с задачей своей справились на отлично. Сделали все, что можно было сделать в той ситуации. Спасли людей. И город не забыл тех, кто в сложнейших условиях, на лютом морозе вытаскивал из горящей гостиницы, оказавшихся в огненной ловушке людей.

- В 90-ые годы жизнь была очень трудной, - заключает Александр Васько. - Не хватало техники, ГСМ выдавали по минимуму, сотрудников мало - зарплату, случается, не платили по полгода. Сейчас в распоряжении МЧС самые современные машины и устройства, работа в структуре очень престижна. Но самое главное, что у нас остается по-прежнему – люди, которые самоотверженно борются с огнем. И мы, ветераны, рады передавать свой опыт молодежи

СПРАВКА "КП"

Гостиница «Сибирь» в Иркутске

Гостиница «Сиби рь» хорошо памятна тем, кто жил в Иркутске до 1995 года. Здание в центре города, на улице Ленина, не заметить было невозможно. Для ориентира -одно ее крыло выходило на улицу Канадзавы, а второе - на ул. Свердлова. Гостиница была построена в 1934 году, а стиль ее именовался конструктивистским и был популярен в ту эпоху. Редко кто знает, что до 1965 года она называлась «Центральная».После пожара 13 марта 1995 года гостиница «Сиби рь» перестала существовать.