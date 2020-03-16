Игорь Кобзев: Рекомендую отменить выезды за рубеж, а в школах ввести свободное посещение

Коронавирусу объявлена война.Чтобы предупредить распространение инфекции, приходится принимать ограничительные меры. При этом важно не допустить паники и ажиотажа. Об этом в понедельник, 16 марта, на оперативном совещании заявил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. "Комсомольская правда" в Иркутске берет на себя обязательства ежедневно публиковать официальные отчеты о положении дел в Приангарье и республике Бурятия. Следите за сайтом.

- На федеральном уровне создан координационный совет по борьбе с коронавирусом. Премьер-министр объявил: наша тактика - работа на опережение. В связи с этим настоятельно рекомендую всем отменить или перенести выезды за пределы региона, в первую очередь за рубеж, - сказал Игорь Кобзев. - Должны быть ограничены массовые мероприятия. В случае, если предварительное количество участников - более тысячи человек, все вопросы решаем на оперативном штабе. Он сформирован и действует в постоянном режиме. Наша основная задача – безопасность жителей области.

Конечно, не все мероприятия удастся отменить или перенести. На остальных будет использоваться специальная аппаратура - тепловизоры. С ее помощью можно будет установить заболевших.

В школах Иркутской области будет введено свободное посещение. У учителей уже отработан механизм дистанционных занятий с учащимися, он всегда применяется в разгар эпидемии гриппа. Впрочем, вполне возможно и другое решение.

- Одно из возможных решений - перенести школьные каникулы на более ранний срок. Жду предложений в рамках работы штаба, - отметил Игорь Кобзев.

Руководители предприятий должны следить за тем, чтобы заболевшие сотрудники с симптомами ОРВИ не появлялись на работе. Отлично зарекомендовал себя режим самоизоляции на две недели для тех, кто температурит и кашляет и это правило должно соблюдаться. Он обязателен на период до 14 дней для тех, кто вернулся из других стран и регионов, а также их родственников.

- Министерство здравоохранения прошу обеспечить наличие медицинского персонала в лечебных учреждениях на рабочих местах в полном составе, по возможности ограничить отпуска. Рассчитываю, что специалисты, понимая остроту проблемы, войдут в положение, - сказал Игорь Кобзев. - Также необходимо обеспечить достаточное количество изолированных мест в стационарах во всем регионе. Мы должны действовать комплексно. Заседания штаба будут проводиться ежедневно.