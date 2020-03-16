2020-03-16T17:13:08+03:00
Общество

Иркутские вузы переходят на дистанционное обучение: студенты будут получать задания через интернет

Прилагаются все усилия для профилактики распространения коронавируса в регионе
Ксения АГАФОНОВА
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Иркутские вузы переходят на дистанционное обучение: студенты будут получать задания через интернетИркутские вузы переходят на дистанционное обучение: студенты будут получать задания через интернетФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В связи с приказом Минобрнауки от 14 марта, высшие учебные заведения города переводят учебный процесс на дистанционную основу. ИГУ первым перевел всех студентов на домашнее обучение с 18 марта по 5 апреля.

«Перевод на дистанционное обучение осуществляется в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции COVID-2019, минимизации рисков для здоровья обучающихся, а также в соответствии с приказами Министерства науки и высшего образования РФ», – сообщили в пресс-службе Иркутского государственного университета.

Студенты ИРНИТУ могут также перейти на электронное обучение. С 16 марта каждый может подобрать индивидуальный план занятий, написать заявление и согласовать его с дирекцией института.

БГУ также принял решение о переводе студентов на домашнее обучение. «Учебный процесс в Байкальском госуниверситете будет осуществляться дистанционно с 18 марта 2020 года до особого распоряжения (о чем будет сообщено дополнительно)», – сообщается в пресс-службе Байкальского государственного университета. Дни открытых дверей и лектории в вузе отменены.

В ИрГУПСе создали специальный оперативный штаб по контролю ситуации с вирусом, его руководителем стал ректор вуза Сергей Каргапольцев. Одним из главных решений стало перемещение дня открытых дверей в онлайн-пространство. 21 марта для всех желающих проведут онлайн-трансляцию в соц. сетях и на сайте университета. В планах сделать виртуальную экскурсию и ответить на вопросы школьников и их родителей в прямом эфире. До 18 марта будет разработан и принят график перехода всех студентов на дистанционную основу.

Информация по другим вузам уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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