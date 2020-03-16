Минздрав Бурятии: «В республике коронавируса нет»

В мессенджерах и социальных сетях Бурятии накануне стали распространять информацию о первых заболевших коронавирусом. Жители республики уже успели переполошиться, начали усиленно изучать правила профилактики при данном заболевании и, надеяться, что с этими самыми заболевшими они не сталкивались ни в общественном транспорте, ни где-то еще.

Как выяснилось, тревога оказалось ложной. На территории республики нет ни одного подтвержденного случая.

«Это просто какой-то информационный терроризм», - отреагировали на новость в Минздраве Бурятии.

Сообщение о коронавирусе появилось после того, как за помощью к медикам с признаками недомогания обратилась мать с тремя детьми. Они только что приехали из Кореи. Конечно, их сразу госпитализировали и сделали все необходимые анализы. Вирус COVID-19 не подтвердился.

«Так как семья приехали из страны неблагополучной по эпидемиологической ситуации, на 14 дней все четверо останутся в больнице на карантине», - рассказали «КП» в пресс-службе Роспотребнадзора Бурятии. – «За их самочувствием будут следить медики. Стоит отметить, что сейчас у нас сезон ОРВИ».

Как рассказали специалисты, в республике существует отлаженный порядок выявления коронавирусной инфекции. Все приехавшие их стран, где есть коронавирус, сообщают о своем прибытии на горячую линию минздрава и 14 дней находятся на карантине в домашних условиях. Информация о них передается в поликлиники. На дом к ним приходят врачи, а при первых же признаках недомогания к заболевшим выезжает скорая помощь.

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