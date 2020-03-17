Нейрохирург Бывальцев: После удаления грыжи позвоночника пациенты на следующий день встают и уходят домой через 2 - 3 дня

Грыжа позвоночника не дает жизни множеству иркутян. Уже к 40 годам, а то и раньше на боли в шее или в пояснице начинает жаловаться едва ли не каждый. Иногда они становятся нестерпимыми. О том, как избавиться от грыжи позвоночника в Иркутске, в каких случаях нужна операция, рассказал профессор ИГМУ, нейрохирург Вадим Анатольевич Бывальцев.

Болезни позвоночника - плата за цивилизацию?

Наверное, с тех пор как человек стал человеком и в прямом смысле слова встал на ноги, он начал жаловаться на боли в спине. Ведь нагрузки на позвоночник сразу выросли, а падения, травмы и удары только усугубили ситуацию. А с развитием цивилизации эти болезни просто стали нашими постоянными спутниками. Впрочем, известный специалист в этой сфере - нейрохирург Бывальцев считает, что проблема не только в этом.

- Дегенеративные заболевания, в том числе и грыжа позвоночника, - это не просто плата за цивилизацию, - говорит Вадим Бывальцев. - Это скорее плата за образ жизни. Сейчас мы все буквально живем в смартфонах, темп жизни стал очень высоким, а стрессы – постоянными. Огромное количество времени мы проводим в машинах, на работе и дома сидим перед компьютером и очень мало двигаемся. Наконец, мы питаемся несбалансированно и очень мало едим натуральных продуктов. Мало кто задумывается, но это и приводит к различным дисбалансам, следствие которых, в том числе, и те самые проблемы со спиной.

Казалось бы, удивитесь вы, при чем тут правильное питание и грыжа позвоночника? А вот профессионалы, в том числе нейрохирург Бывальцев, уверены: ЗОЖ имеет прямое отношение к профилактике этих заболеваний.

- Гены - это то, что досталось нам от мамы с папой. Тут ничего не изменишь, - объясняет врач. - Но есть и те факторы, на которые мы в состоянии повлиять. Это, например, курение. Оно серьезно ускоряет дегенеративные процессы. Хотя бы потому, что нарушает микроциркуляцию крови и передачу питания дискам. Очень плохо влияет и переедание. Питание должно быть низкокалорийное, но высокопротеиновое. Нужно есть качественное мясо, рыбу, яйца либо иные богатые протеином продукты, употреблять молочнокислые продукты. При заболеваниях позвоночника очень важно восстанавливать баланс: мышцы – связки - сердечная мышца. Нужно питать и кости, а им необходимы минералы и витамины. И главное – движение! Надо иметь в виду, что межпозвоночный диск работает как помпа, как насос. И если мы мало двигаемся, если определенный объем движений не осуществляется в грудном или шейном отделе, диск начинает проседать, стареть; начинаются нарушения обменных процессов.

Фото: архив Вадима Бывальцева

Речь не идет о занятиях высокопрофессиональным спортом. Пропадать в спортзале совсем не обязательно. Тут другой подход.

- Нужна лечебная физкультура, нужна ходьба, - поясняет Вадим Анатольевич. - Человек должен проходить минимум 10 - 15 тысяч шагов в день. Если не можешь ходить – бегай, только не в соревновательном ритме. Если не можешь бегать – плавай. Именно плавание отлично подходит для профилактики заболеваний опорно-двигательной системы. Оно снижает нагрузку на позвоночник, но при этом позволяет тратить очень много энергии и работать на вытяжение позвоночника симметрично. Одновременно дыхательная, сердечная системы организма приходят в норму.

Симптомы грыжи позвоночника: когда идти к врачу

Человек так устроен, что поход к врачу при болях в спине часто откладывает на потом, надеясь: само пройдет. Увы, проходит далеко не всегда… Какие симптомы грыжи позвоночника должны насторожить и заставить обратиться к доктору?

- Если немеют руки или ноги, возникает боль в шейном или поясничном отделе позвоночника или возникает так называемая проводниковая боль (больной жалуется, что она, допустим, идет по задней поверхности ноги и передней поверхности руки), то визит к врачу, лучше к неврологу или сразу нейрохирургу, обязателен, - объясняет Вадим Бывальцев. – Очень серьезный симптом - нарушение движений или слабость в мышцах. Это та ситуация, когда операцию надо было делать вчера.

На самом деле число тех, кого грыжа позвоночника заставляет задуматься об операции, очень велико.

Фото: архив Вадима Бывальцева

Не стоит бояться операции

По статистике каждый человек хотя бы один раз в жизни обращался к доктору с болью в спине. При сильных болях многим помогает консервативное лечение. Но в 2 - 3% случаев без хирургического вмешательства не обойтись. За 23 года в медицине нейрохирург Бывальцев провел более 6,5 тысячи операций - примерно 500 - 600 в год. И он знает, о чем говорит.

- Сегодня на тренинге (на обучающий курс к Вадиму Анатольевичу приехали коллеги со всей страны и из Казахстана) прошла операция. Мы заменили пациенту два диска в шейном отделе, - рассказывает Вадим Бывальцев. - К вечеру он встал на ноги, через 2 дня выпишется из больницы. Разрез микроскопический, все очень безопасно, операция проходит безболезненно. Останется лишь необходимость перевязок, да чуть позже надо снять швы.

Сама операция длилась под общим наркозом около 2,5 часа. Через еле заметный разрез на шее (а он не больше 2,5 см) нейрохирурги добрались до позвоночника, с использованием операционного микроскопа удалили грыжи и полностью заменили межпозвонковые диски на двух уровнях. Была восстановлена высота между шейными позвонками и полностью восстановлен объем движений. На реабилитацию уйдет несколько недель. И – прощай, боль!

Примеров, когда человек не может ходить, въезжает в больницу на носилках, а после операций уходит на своих ногах, в практике нейрохирурга Бывальцева много.

Фото: архив Вадима Бывальцева

- Да, нам приходится сталкиваться с тем, что люди боятся идти к хирургу, - говорит он. - Они помнят, что раньше, лет 30 - 40 назад, операция на позвоночнике была едва ли не приговором, практически гарантированной инвалидностью. Люди боятся потерять работу, боятся долго оставаться на больничном. Но сейчас пациенты буквально на следующий день после операции встают, а вскоре приступают к работе. За последние годы спинальная реконструктивная хирургия достигла огромных успехов. Произошел просто гигантский технологический прогресс: сегодня мы меняем тела позвонков; делаем не один, а несколько новых дисков. Не стоит тянуть до последнего - это куда больший риск, чем пойти к нейрохирургу. Все может закончиться печально, в запущенных случаях помочь трудно. Грыжи есть у всех, и не все их нужно оперировать, - напоминает доктор Бывальцев. - Но у одного большая грыжа, и она ему не мешает, а у другого - маленькая, а он сидит на обезболивающих. У каждого свой болевой порог. Боль - это субъективное чувство, это наш «сторожевой пес». Это защитная система, которая дана нам от рождения. Так что если вы где-то что-то подняли, и возникла острая боль с иррадиацией в ногу или боль вступила в шею и отдает в руку, сделайте МРТ и отнесите снимки к нейрохирургу. Он решит, как поступить. Если заболели рука и шея, нужны снимки шейного отдела, если нога или поясница – пояснично-крестцового отдела.

Простая консультация врача-специалиста сохранит вам здоровье и вернет радость жизни.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Призвание - учить коллег

Нейрохирург Бывальцев к моменту нашего разговора только освободился после семинара, который он проводил для коллег. В программу курса входили и теория, и практические занятия, и работа в операционной.

- Сколько специалистов приехало в Иркутск на семинар! Врачи следили за каждым моим движением. Они изучали технологию, которая применялась, - рассказывает Вадим Анатольевич. - Это практикующие хирурги, они успешно делают подобные операции. Но по ряду направлений в спинальной хирургии Иркутск сегодня первый, и это факт. Это происходит потому, что мы можем себе позволить накопить большой клинический материал по тем пациентам, которых оперировали и вернули к труду. Это очень важно - обмен профессиональной информацией.

Нейрохирурги уедут с курсов в Казахстан, Москву, Петербург, Улан-Удэ, Владивосток, и все будут делать операции и повторять эту методику, а значит, помогать людям. Ведь за каждым пациентом – его семья. Сразу много счастливых людей.

Фото: архив Вадима Бывальцева

СПРАВКА «КП»

Нейрохирург Бывальцев

Вадим Анатольевич Бывальцев, главный нейрохирург ОАО «РЖД», заведующий центра нейрохирургии Дорожной клинической больницы на станции Иркутск-Пассажирский. Врач-нейрохирург высшей квалификационной категории с 23-летним стажем, доктор медицинских наук, профессор. Возглавляет кафедру нейрохирургии и инновационной медицины ИГМУ, профессор кафедры ортопедии, травматологии и нейрохирургии ИГМАПО.

Многократно усовершенствовал свои практические и теоретические навыки в США, Японии и Европе. Окончил полный цикл в системе европейского нейрохирургического образования и успешно сдал экзамен.

За это время нейрохирург Бывальцев сделал более 6,5 тысячи плановых и экстренных нейрохирургических вмешательств на структурах головного и спинного мозга, костях свода и основания черепа, позвоночном столбе, а также на периферических нервах.

Ежегодно нейрохируг Бывальцев выполняет до 600 различных хирургических вмешательств с использованием высокотехнологичного микронейрохирургического и нейроэндоскопического оборудования.

Вадим Анатольевич Бывальцев подготовил более 500 научных печатных работ, 8 монографий. В его активе 16 патентов РФ, 16 методических рекомендаций, 6 медицинских технологий, 8 выигранных грантов, включая гранты Президента РФ и Российского научного фонда.

Под руководством Вадима Анатольевича защищено и утверждено 15 кандидатов медицинских наук. Двое аспирантов сейчас на финальном этапе перед защитой.

Профессор ВАК по специальности «нейрохирургия».

Сайт

Инстаграм: https://www.instagram.com/byvaltsev_va/

На правах рекламы.