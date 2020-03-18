Рейсы из Иркутска во Вьетнам отменяют из-за коронавируса

Больных коронавирусом во Вьетнаме пока относительно немного - по последним данным, 67. Но для этой маленькой страны в Юго-Восточной Азии уже перебор. Поэтому премьер -министр этой страны издал указ об ограничении туризма. На сайте посольства России во Вьетнаме опубликовано сообщение о том, что всех туристов, в том числе и из России, ждет 14-дневный карантин. А выдача виз всем иностранцам прекращена на месяц.

Куда лететь, если у большинства иркутян сами туры рассчитаны на 10 дней? Группы туристов начали сразу разворачивать. Кому охота сидеть в четырех стенах в чужой стране? Еще накануне туристические фирмы начали распространять такие предупреждения:

-Мы не можем рисковать благополучием туристов и отправлять их за границу РФ без убедительных гарантий того, что их беспрепятственно пропустят в страну пребывания, а не депортируют, не посадят на карантин или не заставят бесконечно ожидать в аэропорту прилета.

Впрочем, первые звоночки по Вьетнаму были уже давно.

-Вьетнам заранее запрашивал анкету о состоянии здоровья туристов, - рассказывает председатель Сибирско-Байкальской ассоциации туризма Игорь Коваленко. - Их мы должны были предоставлять за сутки до вылета. Но прекрасно понимали, что направление вот-вот закроют. Вылет должен был состояться 18 марта. А с субботы на воскресенье, 21- 22 марта, отправляем группу в Таиланд.

После публикации посольством официальной информации, рейсы из Иркутска во Вьетнам стали просто бессмысленны. Все авиакомпании отменяют рейсы - как ближайшие, запланированные на 20 и 21 марта, так и дальнейшие. Для иркутян пока открыт Таиланд, хотя в этой стране уже более 220 заболевших.

Деньги за путевки можно вернуть, обратившись в туркомпании. Распространение коронавируса на юридическом языке считается "обстоятельством непреодолимой силы".

СПРАВКА "КП"

Как вернуть деньги за путевку

( Консультируют специалисты Роспотребнадзора по Иркутской области)

1) Российские туристы, в сложившихся обстоятельствах, имеют право требовать расторжения договора (ст. 10, 14 Федерального закона от 24 ноября 1996 года N 132- ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", ст. 451 ГК Российской Федерации), если они были запланированы в целях посещения КНР, Италии, Южной Кореи и Ирана. При расторжении такого договора до начала путешествия туристу возвращаются деньги полностью.

2) Кроме того, путешественники имеют право требовать возврата уплаченных денежных средств в полном объеме с авиакомпаний.

3) В отношении посещения стран, в которых зарегистрированы (выявлены) случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, обращаем внимание потребителей на то, что в соответствии со ст. 451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором. Оно признается существенным, если обстоятельства изменились настолько, что, если бы стороны могли это предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Такой договор, если не удастся договориться миром, может быть расторгнут или изменен в суде.

Для получения консультаций граждане могут обратиться на телефоны горячих линий 8-800-350-26-86, (3952) 22-23-88, Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.