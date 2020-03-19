2020-03-19T07:35:21+03:00
Дом. Семья

Мурлыки из Египта: дом природы предлагает иркутянам приобрести котят породы чаузи

Сотрудники хотят пристроить необычных котят с «диким» окрасом
Ксения АГАФОНОВА
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Мурлыки из Египта: дом природы предлагает иркутянам приобрести котят породы чаузи. Фото: Людмила ИвушкинаМурлыки из Египта: дом природы предлагает иркутянам приобрести котят породы чаузи. Фото: Людмила Ивушкина
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Необычные питомцы ждут своих хозяев в иркутском Доме природы. Чаузи – это потомство от дикого камышового кота, который обитал еще в Древнем Египте, и домашней абиссинской кошки. Они настоящие охотники, но при этом хорошо ладят с другими крупными животными.

«Коты хорошо подходят для домашнего содержания, если учитывать их некоторые особенности», – рассказывает хозяйка Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина.– «Даже у самых ласковых из них сохраняются охотничьи инстинкты, так что, если в доме есть мелкие грызуны или птицы, то рано или поздно они обязательно станут добычей кота».

Чаузи – это небольшая версия диких кошек. Их отличительной особенностью является тикированный окрас без полос и пятен. В длину они достигают 40 см, а весят от 7 до 15 кг. Но шестеро котят, которые появились на свет в Доме природы, такими большими не вырастут.

«Их мать – Фосса, чистокровная чаузи, а отец необычного семейства - сингапурский кот Фруктик. Из-за того, что это мелкая порода, наши котята не будут крупными, они мини-версия чаузи», – продолжает Людмила Ивушкина. – «Все коты чаузи до пятого поколения не могут иметь потомство, поэтому в разведении этого вида допускается использовать любых короткошерстных котиков, что мы и сделали».

Две кошечки остаются в Доме природы, а котята выставляются на продажу. Все вырученные средства идут на содержание питомцев, которых приютили у себя сотрудники. Сейчас двоих котят уже забронировали для покупки, но еще двое ищут свой дом. Их цена от 7 до 12 тысяч рублей. Все зависит от того, насколько животное похоже на маму.

В начале следующей недели двоих котов заберут новые хозяева, сотрудники продолжают искать дом для оставшихся мини-чаузи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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