Заблудившуюся нерпу спасли туристы на Байкале

Необычный «пешеход» попался группе туристов, которая приехала на лед Байкала, чтобы отдохнуть и наделать красивейших фотографий. Когда они выбирали место для съемок, навстречу им, откуда-то из бескрайней дали выползла нерпа. Увидев людей, она подняла голову, и так жалобно начала голосить, что туристы поняли: нужна помощь! К счастью, любители активного зимнего отдыха быстро догадались, что, скорее всего, байкальский эндемик вылез из воды, начал ползать по льду, и просто заблудился. Нерпа металась из стороны в сторону, но найти лунку так и не смогла.

Так туристы помогали нерпе добраться до лунки. Фото: Игорь ШРАМКО.

- Не бросать же ее на верную гибель, - подумали туристы, и решили помочь вернуться байкальскому тюленю в родную стихию. Конечно, бура, которым можно было быстро просверлить лед, у них с собой не оказалось. Поэтому пришлось проделывать новую дыру подручными средствами. Пока двое самых крепких мужчин изо всех сил долбили лед палкой, нерпа разлеглась на весеннем солнце и терпеливо ждала окончания работ. Через несколько минут подходящая по размерам лунка была готова.

Теперь оставалось только подтолкнуть ластоногую в воду. Для этого туристы выстроились в импровизированный коридор и сопровождая, подогнали эндемик к «проруби». По дороге нерпа несколько раз останавливалась, словно не до конца доверяя людям. Но на финишной прямой, увидев дыру во льду, даже слегка удивилась, и тут же булькнула в воду, даже не повернувшись в сторону своих спасителей.

А им благодарностей и не надо было. Когда нерпа скрылась в водах Байкала, они дружно посмеялись, похлопали ей вслед, и прокричали: «Спасли!»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="220" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/767640" frameborder="0"></iframe> Нерпу спасли туристы на Байкале.Видео: Игорь ШРАМКО

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