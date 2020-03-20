«Шить, вы считаете, легкие маски из ситца?» в Бурятии развернули выпуск многоразовых защитных повязок

Увы, факт: этой весной «все это будет носиться, а значит, и следует шить». В аптеках шаром покати, что в Улан-Удэ, что в Иркутске. И, несмотря на то, что маски заказываются и должны поступить, сегодня они огромный дефицит. Лучше всего, конечно, обзавестись респиратором, он надежнее. Но его тоже уже нет в широкой продаже. А необходимость защиты от коронавируса, который берет в кольцо, есть. Что делать? Есть два варианта – шить эту самую защиту самим или купить готовую из хлопка.

Самый очевидный вариант – сшить ( а можно даже и просто сложить в несколько слоев и на этом успокоиться) повязку из марли. Проложить ее слоем ваты. Получится ватно-марлевая повязка – такая, которые раньше во время вирусных инфекций носили абсолютно все. Конечно, это хлопотно.

И в Бурятии пошли дальше. На днях, 17 марта, глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение Минпромторгу республики в недельный срок наладить производство масок. Не медицинских, а хлопковых. И буквально в тот же день местное текстильное предприятие начало производство защитных изделий.

- Я сама по образованию фармацевт, - рассказала директор комбината Цымпилма Барасова, - Поэтому в советское время мне самой приходилось шить маски для лица. В те времена маска состояла из нескольких прошитых слоев марли с прослойкой из ваты. Маски, которые мы шьем сегодня, по плотности не уступают советским гостовским и способны защитить от вируса. То, что мы шьем сейчас – это быстрый ответ на спрос, в дальнейшем мы можем сшить маску любого дизайна.

Быстро изготовив лекала. за пару дней комбинат сделал три тысячи масок. Первую партию купили золотодобытчики, вторую – продавцы одного из торговых центров Улан-Удэ.

Эта маска считается текстильным изделием и в аптеки не попадет. Из плюсов – она имеет правильную форму, защищает лицо, нос и подбородок, ее удобно носить. Кроме того, можно стирать, проглаживать, дезинфицировать и использовать снова. Производители предупреждают, что через два часа ее, как и все другие маски или повязки, надо менять.

Многоразовые маски из хлопка шьют в Бурятии.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Врач-терапевт, заведующая республиканским центром «Здоровье» Оксана Цымбалюк

В условиях дефицита это отличный вариант

- В условиях дефицита медицинских масок, который сейчас реально существует, и фактического отсутствия респираторов, другого варианта не существует. Подойдут и самодельные многослойные ватно-марлевые повязки, которые были широко распространены раньше, и тканевые маски из хлопка с в несколько слоев. Их, кстати, тоже, конечно, можно сшить самим. Все это - какой-никакой барьер перед вирусом. Носить маску дома рекомендуется больному человеку. А вне дома - в людных местах и при условии контакта с больными людьми.

КОНКРЕТНО

Как правильно носить медицинскую маску?

1. Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите ее, чтобы уменьшить зазор между лицом и маской.

2. Не прикасайтесь к маске во время использования. После прикосновения к использованной маске, например, чтобы снять ее, вымойте руки.

3. После того, как маска станет влажной или загрязненной, но не позднее, чем через 2 часа, наденьте новую чистую и сухую маску.