Министр здравоохранения Бурятии о коронавирусе: «Сохраняйте позитив, мойте руки и высыпайтесь»

“Добрый день, уважаемые подписчики, сегодня мы поговорим с вами о ситуации с коронавирусом в республике”

С этих слов министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова начала свой прямой эфир в Инстаграме. Она организовала его вместе с блогером Анной Чемусовой, чтобы ответить на самые популярные вопросы о коронавирусе и успокоить людей, которые впадают в панику из-за большого количества непроверенной и ложной информации об этой теме. Министр здравоохранения Бурятии ответила на вопросы подписчиков максимально подробно и объяснила, что нужно делать, чтобы заболевание обошло вас стороной.

Министр здравоохранения Бурятии: о ситуации с коронавирусом на 20 марта 2020

На 8 часов утра 20 марта больных коронавирусом не зарегистрировано. Мы четко действует по регламенту Роспотребнадзора и руководствуемся постановлениями главного санитарного врача. все люди, которые прибывают из неблагополучных стран, обязательно проверяются. Главное на сегодняшний день - это соблюдение противоэпидемических правил, которые показали свою эффективность в европейских странах.

Все, кто приезжает в Республику из неблагополучных стран с признаками ОРВИ, госпитализируются. На 1, 3 и 10 день они сдают анализы, а те люди, которые не имеют симптомов, но вернулись из неблагополучных стран, помещаются в обсерватор. Неблагополучными странами считаются Китай, Италия, Иран, Франция, Германия и Южная Корея.

Министр здравоохранения Бурятии: что делать, если вы вернулись из-за границы и заболели

Если вы приехали из одной из этих стран, и у вас есть симптомы ОРВИ, обязательно вызывайте врача на дом и никуда не ходите. Медработник может оформить вам больничный лист удаленно, и вы сможете находиться на самоизоляции дома. Для этого достаточно сфотографировать загранпаспорт, в котором указана дата прибытия в Россию. За людьми на самоизоляции мы наблюдаем в течение месяца. Даже в своей квартире человек должен соблюдать элементарные правила: регулярно проводить влажную уборку, проветривать помещения и максимально ограничить контакты с другими людьми.

Министр здравоохранения Бурятии: маски можно делать самому

Масок нет не только в нашем регионе, но и по всей России и в других странах. Минпромторг прикладывает все усилия, чтобы организовать производства в нашей стране. Ну а пока мы советуем делать маски из марли самостоятельно – на день хватает 2-3 таких масок. Отметим, что их нужно носить только в местах большого скопления людей, постоянно ходить в них не нужно.

Цены на одноразовые маски контролируют специалисты федеральной антимонопольной службы. Предварительно мы закупили 20 тысяч масок, которые скоро поступят в продажу. Отдельное внимание мы уделяем безопасности медработников – для них у нас есть особый резерв масок.

Министр здравоохранения Бурятии: карантин в школах и детских садах не нужен

Что касается школ и детских садов, то там нет необходимости вводить карантин. В этом году дети даже намного меньше блеют ОРВИ и гриппом. А. Поскольку случаев заражения коронавирусом ку нас нет, то и школы и садики закрывать не нужно. Единственное, мы увеличили весенние каникулы – школьники уйдут на отдых с понедельника, а вновь выйдут на учебу 12 апреля. Во всех учебных заведениях прикладывают усилия для дезинфекции помещений. Мы порекомендовали ВУЗам перейти на дистанционное обучение, а решение уже будут принимать ректоры.

Министр здравоохранения Бурятии: как бороться с коронавирусом

Призываю не паниковать – жизнь продолжается, и из года в год мы переживаем подъемы заболеваемости ОРВИ и гриппом, и часто ситуация бывает даже намного хуже, чем сейчас. Более того, обычная простуда может быть не менее опасна, если ее запустить и заработать осложнения. Особенно этому подвержены пожилые люди. И мы должны создать благоприятную и позитивную обстановку для нашего старшего поколения. Ведь сейчас большинство случаев вызова скорой помощи – это не тяжелые случаи ОРВИ, а повышение артериального давления, поскольку все переживают.

Чтобы не заболеть, сохраняйте позитивный настрой, мойте руки, проветривайте в квартире и как следует высыпайтесь. Жизнь продолжается и коронавирус это просто период в нашей жизни.

Министр здравоохранения Бурятии: помощь окажут всем заболевшим

Если вы не бывали в странах с неблагоприятной обстановкой и у вас нет никаких признаков ОРВИ, анализ на коронавирус у вас никто брать не будет. А, Если вы общались с человеком, который бывал в этих местах, то уходите на 14-дневную самоизоляцию.

Ля помощи больным с пневмонией у нас организован отдельный стационар на 60 коек. Аппаратов ИВЛ достаточно. их было 153, мы заказали еще 8. Также дополнительно 17 аппаратов изъяты из строящегося онкологического диспансера. Помимо этого у нас есть аппарат для экстракорпоральной мембранной оксигенации, который может помочь многим пациентам.

Министр здравоохранения Бурятии: где брать актуальную информацию

Информация о коронавирусе обновляется ежедневно, размещается на сайтах минздрава Бурятии и республиканского правительства. Она максимально свежая, проверенная и открытая – мы не намерены ничего скрывать от людей.

Это испытание для всех нас – сможем ли мы по-прежнему сохранять позитивное отношение друг к другу. Давайте будем терпимее друг к другу, будьте спокойны и обязательно проверяйте информацию.