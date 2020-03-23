ХК Байкал-Энергия завершает сезон: бело-синие второй год подряд остаются без медалей

Вот и подошел к концу очередной сезон хоккейного клуба «Байкал-Энергия» в Суперлиге. Кстати, для нашей команды он был юбилейным: ей исполнилось 15 лет. Правда, высоких результатов в этот знаменательный год бело-синим достичь не удалось. По итогам турнира они заняли 6-е место в таблице и вышли в 1/4 финала. Там им предстояло встретиться с архангельским «Водником». И хоть первый матч на своем льду «Байкал-Энергии» удалось выиграть, остальные две встречи, которые проходили в Архангельске 6 и 7 марта, остались за «Водником». Таким образом, иркутяне второй год подряд остаются без медалей чемпионата России по хоккею с мячом.

- Четвертьфинальная серия с «Водником» была очень интересной, - рассказывает главный тренер «Байкал - Энергии» Максим Блем. - Матчи захватывающие, у всех хоккеистов было большое желание победить. Благодарен парням за самоотдачу. До последней минуты мы верили в то, что можем сравнять счет в серии. И шансы были. Но, к сожалению, не все получилось.

Казалось, что к этому сезону бело-синие подготовились хорошо. Заполучили в свой состав трех тогдашних игроков сборной России - Александра Егорычева и Михаила и Андрея Прокопьевых, выступавших за красноярский «Енисей». Также на их фоне должен был неплохо смотреться и лучший бомбардир зимней Универсиады - Сергей Ган из новосибирского «Сибсельмаша». Компанию новичков разбавляли еще один игрок «Енисея» Вячеслав Вдовенко и Егор Егорычев, который провел прошлый сезон в казанском «Динамо».

Однако места таким именитым игрокам в нашей команде как будто не нашлось. Александр Егорычев, получивший капитанскую повязку, провел в основном составе всего несколько матчей, после чего его отправили в дубль, где он играл до конца сезона. Сергей Ган, который, по сути, должен быть нападающим и отличаться большим количеством забитых мячей, попал по воротам всего семь раз, причем три гола из этого списка были реализованы с пенальти. Остальные игроки играли на хорошем уровне, но не так, как этого ожидали болельщики.

Михаил Прокопьев – один из самых полезных игроков бело-синихФото: Анна ПОПОВА

В середине сезона команду ждало внезапное потрясение: главный тренер Андрей Рушкин покинул свой пост. Кстати, сейчас он тренирует кировскую «Родину». Такие кадровые изменения произошли в середине декабря. Иркутяне как раз вернулись с длительного выезда, в котором потерпели поражения от «СКА-Нефтяника» и «Водника» и чуть не упустили победу над «Волгой». Место наставника занял Максим Блем - опытный игрок бело-синих, который только недавно начал осваивать тренерское ремесло.

- Я думаю, что теперь все будет совсем по-другому: и подготовка к игре, и тренировочный процесс, - рассказывал Максим Блем на свое первой пресс-конференции в новой роли. - Мы постоянно все планируем вместе с нашими хоккеистами, и я думаю, что с каждым днем работать будет проще.

И Максим Владимирович действительно смог удивить болельщиков бело-синих. На домашнем матче 15 января «Байкал-Энергия» впервые за несколько лет сыграла вничью с хабаровским «СКА-Нефтяником» - 4:4. До этого иркутяне, как и представители других команд Суперлиги, не могли играть на равных с лидером чемпионата. Однако на этом чудеса закончились. Иркутянам никак не удавались матчи на выезде. Они проигрывали командам со «дна» турнирной таблицы: например, «Родине», «Строителю» или «Сибсельмашу». Именно такие результаты и доставляли неудобства «Байкал-Энергии» и мешали ей занять хорошую позицию в зоне плей-офф.

После поражения от «Водника» в четвертьфинале и вылета из розыгрыша медалей Суперлиги хоккеисты «Байкал-Энергии» продолжают тренировки на льду стадиона «Рекорд» и в спортивном зале. В таком режиме они будут работать до апреля. Затем у игроков закончатся контракты, и они смогут либо продлить соглашение с бело-синими, либо расторгнуть и начать искать новый клуб. Ну а нам остается только гадать, как сильно изменится состав иркутской команды в межсезонье и сможет ли он побороться, наконец, за золотые медали чемпионата России по хоккею с мячом.

СОБЫТИЕ

Первый в истории русского хоккея ретроматч

Несмотря на то что «Байкал-Энергия» не смогла похвастаться высокими достижениями, болельщикам все равно есть что вспомнить. В этом сезоне бело-синие решились на необычный по меркам российского хоккея с мячом эксперимент: 7 февраля они организовали уникальный ретроматч, воссоздав легендарную игру 1999 года против архангельского «Водника», которую тогда посетили 31 тыс. человек. И организаторам вполне удалось передать атмосферу той самой встречи. Хоть современный матч и закончился с ничейным результатом 2:2, болельщики все равно были очень рады, ведь многие так хотели еще раз увидеть «Сибскану». И хотя по количеству зрителей ретроматч недотянул до своего предшественника, все равно побил рекорд сезона - на него пришли 7120 человек.

А вот это как раз тот самый ретроматч - точная копия игры 1999 годаФото: Анна ПОПОВА

- Наши игроки после матча в раздевалке рассказывали, что у них бежали мурашки по коже - они были в восторге от того, что в этот день творилось на трибунах, - делится Максим Блем.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Главные бомбардиры сезона

В этом сезоне самым забивающим игроком стал Евгений Волгужев, который забросил в ворота соперников 21 мяч. Чуть отстает от него Владислав Кузнецов с 17 голами. А на 3-м месте расположился Александр Баздырев, в его активе 15 результативных ударов.

Лидеры по результативным передачам

Игроки, которые отдают много голевых передач товарищам по команде, подчас делают не менее важную работу, чем нападающие. В составе «Байкал-Энергии» лучшим ассистентом стал Руслан Тремаскин, он отдал 23 результативных паса. За ним следует Владислав Кузнецов с 19 передачами. А 3-е место в рейтинге ассистентов делят между собой братья Михаил и Андрей Прокопьевы, отдавшие 13 пасов, которые привели к голу.