2020-03-20T07:49:37+03:00
Здоровье

Коронавирус в Иркутске, новости на 20 марта: в городе начали дезинфекцию транспорта

Для вас - последние новости по коронавирусу в Иркутске, комментарии экспертов на утро 20 марта [обновляется]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Иркутске, новости на 20 марта: в городе начали дезинфекцию транспорта.Коронавирус в Иркутске, новости на 20 марта: в городе начали дезинфекцию транспорта.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Кольцо инфекции сужается. Это чувствуется и по Иркутску. Всего несколько дней назад ограничение мероприятий касалось тех, на которые собираются до тысячи человек, на днях прозвучала цифра 100, накануне, 19 марта, объявили о 50. Это разумно, так как смысл борьбы с любой эпидемией в разобщении людей. Скажем сразу -коронавирус в Иркутске, по данным на 20 марта, не зарегистрирован.

- В школах и детских садах города введен режим повышенной готовности, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска последние новости по коронавирусу в Иркутске на 20 марта, - . Усилены меры по дезинфекции классов и групп, каждый день учителя фиксируют посещаемости. Кроме того, родители могут написать заявление о переводе ребенка на дистанционное обучение.

Эта мера до сих пор вызывает споры. Кто -то с ней соглашается. кто-то нет. Поэтому такое решение на сегодня - право мам и пап. Но, если ситуация ухудшится и появятся инфицированные, решение будет более жестким и однозначным. Вузы города уже закрыты. обучение идет строго дистанционно.

Кроме того - никаких зрелищ, спектаклей, выставок, спортивных и прочих мероприятий. Ограничения действуют до 12 апреля ( дата, конечно, предварительная). Закрыты театры, библиотеки, кинотеатры.

Ограничено проведение массовых мероприятий, где присутствует более 50 человек. Учреждениям культуры и спорта рекомендовано отменить все крупные мероприятия до 12 апреля. Последние новости по коронавирусу в Иркутске на 20 марта: в городе начали обязательную дезинфекцию трамваев, троллейбусов и автобусов.

- В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом, - сообщает последние новости по коронавирусу в Иркутске и области на 20 марта пресс-служба администрации региона, - Управлением Роспотребнадзора организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой, приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в аэропорту. Проводится контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием тепловизионного оборудования.

Всего с начала массовых проверок в аэропорту встретили 235 рейсов, досмотрели 41, 6 тысяч человек, прибывших из неблагополучных стран, а 600 пассажиров получили постановление об обязательной самоизоляции .

Тем временем, продолжает снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппом. С пневмониями, по данным на 20 марта, в больницах находится 15 взрослых и 26 детей.

Федеральная антимонопольная служба по Иркутской области держит на контроле ситуацию . с реализацией медицинских масок и продуктов питания.Нарушений не установлено. Самих товаров в магазинах достаточно, ассортимент не нарушен.

В больницах региона достаточно медикаментов и средств защиты для работы врачей, сформирован запас. Жителям, чувствующим недомогание, советуют оставаться дома и вызывать врачей на дом. Таковы последние новости по коронавирусу в Иркутске на 20 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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