Куда сходить во время коронавируса в Иркутске: Денис Мацуев в пустом зале, музеи уходят в Сеть, театр жив, музыка вечна

Если сидеть дома – это не для Вас, появилось свободное время и Вам хочется провести его с пользой, подскажем, куда сходить во время коронавируса в Иркутске. Конечно, многие радости сейчас стали недоступны – закрыты до 15 апреля все культурные учреждения Приангарья. Но места, куда сходить во время коронавируса в Иркутске еще найдутся. И, кстати, культурно провести время можно и в Сети, подскажем, как.

Филармония закрыта, Денис Мацуев играет в пустом зале

Выступлений Народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева в Иркутске этой весной не планировалось. Зато его игру, опять же «спасибо» коронавирусу, иркутяне смогут услышать онлайн. Первый концерт состоится уже сегодня, 20 марта, в полночь по иркутскому времени.

«Мы вместе с Московской филармонией решили 20 марта в 19.00 (время московское) в прямом эфире на сайте Филармонии открыть цикл онлайн-концертов», - пишет Денис Мацуев на своих страницах в соцсетях. – «Сами концерты будут транслироваться из Концертного зала П. И. Чайковского. Концерт пройдёт при пустом зале по известным всем причинам, о своих впечатлениях от этого формата я вам расскажу чуть позже. Сейчас, мягко говоря, необычная пора для людей искусства, деятельность которых связана с концертами и спектаклями. Но жизнь должна продолжаться. Классическая музыка будет существовать всегда».

Известный музыкант подчеркивает, что считает музыку лучшей терапией от всех болезней и невзгод. Концерт пройдет с участием контрабасиста Андрея Иванова, за ударными – Александр Зингер. Выступление можно посмотреть здесь. Для этого будет нужна регистрация через электронную почту или соцсети. Она займет буквально пару минут. На этом сайте же будут и анонсы следующих вечеров музыкантов в пустом зале.

За искусством - в Галерею В. Бронштейна

Да, вы не ослышались. В городе пока еще работает Галерея В. Бронштейна. Хотя коронавирус внес изменения и в их расписание – отменились спектакли, пластические зарисовки и перформансы, а вот простое посещение экспозиции пока еще возможно.

Скульптура "Начало" Даши Намдакова. Фото: предоставлено Г.В. Бронштейна

В данный момент там открыты три выставки. Новая - «Горизонт иллюзий». В экспозиции - 35 работ современного художника из Узбекистана Бобура Исмоилова – автора театральных, кинематографических, мультипликационных проектов. Главная задача, которую ставит мастер – передать состояние героев. Никаких оценочных суждений – только чувства.

Ану Наран из Монголии привезла в Иркутск свои работы, связывает которые общая тема – любовь, но любовь в ее разных ипостасях – к возлюбленной, к матери, к ребенку, к домашним любимцам. Особенность работ – сочетание различных техник и материалов. Рассматривать их крайне занимательно.

И постоянная экспозиция с творениями знаменитого скульптора Даши Намдакова. Кстати, в феврале в числе экспонатов прибавилось, автора представил иркутянам свою новую скульптуру «Начало». Галерея работает ежедневно с 11.00 до 20.00.

Театр «Новая драма»

Поклонники театрального искусства, конечно, если не боятся коронавируса, смогут наслаждаться спектаклями только в театре – «Новая драма». Их зал всего на 40 человек. Так что постановки продолжатся. В субботу, 21 марта, там можно будет посмотреть «Человек из Подольска», а завтра, 22 числа, «Сережа очень тупой». Расписание появляется здесь.

«Даже врачи говорят, что позитивные эмоции помогают в укреплении иммунитета!», - подчеркивают артисты театра на своей странице в соцсетях, приглашая иркутян на спектакли.

Театр онлайн

"Сватовство по-московски". Фото: Иркутский музыкальный театр

На канале Иркутского музыкального театра на одном из популярных видеохостингов кроме коротких зарисовок о постановках можно посмотреть и спектакли целиком. Причем те, что уже можно назвать историей театрального искусства – их больше нет в репертуаре, но в них все те же – знакомые и любимые актеры. Здесь оперетта «Сорочинская ярмарка», балет «Щелкунчик», драма «Цезарь и Клеопатра», водевиль «Сватовство по-московски» и другие. Приятного просмотра!

Киноманы торжествуют

Теперь ни новые выставки, ни спортивные турниры, не смогут отвлечь поклонников кинематографа от просмотра фильмов в кинотеатрах. И хотя премьеры долгожданной 25-части о приключения знаменитого агента 007 Джеймса Бонда в ближайшее время не будет (ее перенесли на ноябрь -2020 года – прим.авт.) хорошее кино продолжают прокатывать. Но и тут уже есть первые потери: Дом кино закрылся до 15 апреля и теперь тем, кто привык ходить на сеансы только туда, придется ждать или ездить в другие районы города.

Зоопарки работают

Куда сходить во время коронавируса в Иркутске: зоопарки работают. Фото: Иркутский зоосад

«Дом природы», зоопарк на Фортуне, Сибирский зоопарк и Иркутский зоосад – все они открыты и с нетерпением ждут посетителей. Сотрудникам Иркутского зоосада, увы, пришлось отменить массовые экскурсии, показательные кормления животных и праздник по поводу начала школьных каникул, но простое посещение экспозиции с животными разрешено. К тому же находится он на открытом воздухе, немного животных собрано в отдельно стоящем здании, остальные – в уличных вольерах.

Картины в Сети

Иркутский художественный музей уходит в пространства Интернета. Сотрудники продолжат знакомить сибиряков с выставками картин в социальных сетях. Тем более, что последняя из них открылась 19 марта – как раз накануне распоряжения о закрытии всех учреждений культуры. Получилось, что увидеть работы Алексея Жибинова смогли увидеть только те, кто не побоялся прийти на открытие. В ближайшее время в соцсетях музея начнут появляться ролики с рассказами искусствоведов, фоторепортажи с экспозиций.

Фрагмент картины Алексея Жибинова "Несыгранная скрипка". Фото: Иркутский художественный музейФото: Предоставлено "КП"

«Мы планируем делать видеоэкскурсии по нашим выставкам, будем знакомить зрителей с произведениями онлайн, рассказывать о художниках и экспонатах», - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Иркутского художественного музея. – «Следите за обновлениями».

Кстати, на сайте Краеведческого есть раздел «Виртуальный музей» там рассказано о некоторых прошедших выставках с фотографиями экспонатов. Как дальше организовывать работу во время карантина из-за коронавируса музейщики придумывают.

В поисках темной материи

Продолжаются познавательные сеансы в Иркутском планетарии. Звездный зал рассчитан всего на 45 мест (Правительство Иркутской области распорядилось отменить все массовые мероприятия, количество участников, где более 50 человек – прим.авт). Так что и показы научно-популярных полнокупольных фильмов идут согласно расписанию и музыкальные концерты, которыми балуют артисты в стенах планетария, состоятся.

«Все меры противодействия распространению инфекционных заболеваний мы выполняем, обеззараживаем воздух, обрабатываем все поверхности антисептиком», - отмечают сотрудники Иркутского планетария.

Музыка под небом Вселенной – вечна! 11 апреля к юбилею Планетария и вовсе ожидается приезд звезд - заслуженной артистки Бурятии Ольги Жигмитовой, участницы передачи «Романтика романса» Майи Балашовой, солиста Берлинской государственной оперы Джимми Магсеви.

Свежий воздух и друзья

Если вопрос, куда сходить во время коронавируса в Иркутске, все еще для вас не решен. Вспомните о пользе живого общения и прогулок на свежем воздухе. В региональном центре продолжают работу места общественного питания и посидеть с друзьями в приятной обстановке в Приангарье все еще можно, как и прогуляться по набережной Ангары, побывать на острове Конный, съездить к Байкалу – в Листвянку.

А если вы серьезно намерены лишний раз не выходить из дома, смотрите о новинках отечественного и зарубежного телевидения, кинематографа здесь, или почитайте творчество современных иркутских поэтов. Здесь они постоянно публикуют свои новые стихи.

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