2020-03-20T15:12:57+03:00
Общество

Погода на 21 марта в Иркутске: днем выглянет солнце и потеплеет до +9

Снега в Иркутске не ожидается
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Погода на 21 марта в Иркутске: днем выглянет солнце и потеплеет до +9Погода на 21 марта в Иркутске: днем выглянет солнце и потеплеет до +9Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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После нескольких холодных и снежных дней, на выходные в Иркутск возвращается тепло. Если в ночь на субботу, 21 марта столбик термометра в нашем городе опустился до -8 градусов, то днем воздух прогреется до +7, +9 градусов. Как сообщили в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, снега 21 марта не ожидается. Выглянет солнце, а ветер подует юго-восточный 4-9 м/с.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем переменная облачность, правда местами возможны небольшие осадки в виде снега, днем пройдет мокрый снег. В Тайшетском, Братском, Чунском, днем в северных и верхнеленских районах небольшие, местами умеренные осадки, ветер подует юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, утром и днем в западных, северных и верхнеленских районах 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с, метели, температура днем +5,+10 градусов, при облачной погоде 0,-5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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