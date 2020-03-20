Клиника года 2020 в Иркутске : расскажем о лучших медицинских центрах региона

Хорошее здоровье - главная ценность каждого из нас. Именно поэтому мы тщательно выбираем врача и медицинское учреждение, которым доверим свое здоровье. Проект Клиника года 2020 в Иркутске станет шестым для «Комсомольской правды» в регионе. Это уже традиция: каждый год мы рассказываем вам о клиниках, которые оказывают услуги на высоком уровне.

Зачем мы это делаем? Неизменная цель проекта - узнать о лучших медицинских учреждениях региона, показать, каким врачам и клиникам доверяют люди. Мы хотим, чтобы сфера медицины стала более открытой и понятной для каждого.

Шестой год подряд «Комсомолка» организует этот проект для своих читателей не только для того, чтобы похвалить достойные клиники, но и показать почему они заслуживают внимания. Ведь награждаются медучреждения с самыми передовыми методами диагностики и лечения.

Проект «Клиника года 2020 в Иркутске стартует уже сейчас. Мы будем знакомить вас с лучшими лечебными и оздоровительными учреждениями в различных номинациях до 21 июня. Подведение итогов и церемония награждения победителей состоится в июне в преддверии Дня медика. Результаты проекта появятся на сайте издания, в газете «Комсомольская правда» и на радио «Комсомольская правда».

Также мы начинаем ежегодный фотоконкурс «Люди в белом», в котором могут принимать участие все медработники. Врачи, медсестры, фельдшеры могут загрузить свои фотографии на сайт «Комсомолки», а уже читатели выберут того, кто, по их мнению, заслуживает первого места.