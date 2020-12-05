Ваш любимый смартфон - это тайный шпион: IT-специалист рассказал, как за нами следят благодаря нашим же мобильникам

Как хакеры обманывают россиян Фото: Евгения ГУСЕВА

ЧТО ТЫ МНЕ ЛЕПИШЬ, КАМЕРА?

Факт 1

В июне 2016 основатель Фейсбука Марк Цукерберг выложил фото своего рабочего места. Зоркие пользователи разглядели, что камера и микрофон на ноутбуке у него заклеены изолентой.

Мнение эксперта

С помощью специального программного обеспечения ваш телефон может без вашего ведома делать снимки и отсылать их злоумышленникам. Для этого достаточно, чтобы вы вошли в сеть по Wi-Fi, например, в кафе или гостинице. Если после подключения к общедоступной сети Wi-Fi вылезло окошечко «Обновление программного обеспечения», ни в коем случае не устанавливайте это самое обновление. Это может быть вирус, который вскроет файлы на телефоне. И еще: подключившись к бесплатной сети в общественном месте, не вводите пароли для входа на сайты, почту, соцсети и ничего не покупайте онлайн.

Невеселая история

В апреле 2016 года российский хакер получил полный доступ к более 100 компьютерам и ноутбукам с веб-камерами, о чем сообщил на одном из интернет-форумов. И стал устраивать трансляции с этих камер - показывал, как люди сатанеют на глазах от того, что их компьютеры им не подчиняются. Поглядеть на пунцовые лица ничего не подозревающих граждан, у которых на экранах вдруг появлялось жесткое порно, собирались сотни интернет-пользователей.

ДОСЬЕ НА 1200 СТРАНИЦ

Факт

В 2011 году разработчиков приложения Carrier IQ, которое устанавливалось производителями телефонов для улучшения качества связи, обвинили в шпионаже за пользователями. Выяснилось, что программа, установленная на 141 миллионе смартфонов, фиксировала последовательность нажатия клавиш и перехватывала СМС-сообщения.

Мнение эксперта

Устанавливая различные приложения, обращайте внимание, какое приложение запрашивает то или иное разрешение. Скажем, программе для обработки фото доступ к вашему фотоальбому на телефоне реально нужен, а зачем эта функция, например, какой-нибудь игрушке?

Невеселая история

В 2011 году студент юрфака Венского университета Макс Шремс потребовал, чтобы Фейсбук сообщил все данные, которые он оставил в этой соцсети за три года. Шремсу через некоторое время прислали CD-диск. Весь массив информации, собранной о нем, занял 1200 (!) страниц А4. Информация была поделена на категории: работа, образование, политические взгляды, хобби... В 2015 году Шремс выиграл суд, который признал неправомерным соглашение между Евросоюзом и США, согласно которому доступ к персональным данным европейских пользователей Фейсбука получали американские спецслужбы.

ФИТНЕС-БРАСЛЕТ - ЕЩЕ ТОТ агеНт!

Факт

В марте 2015 года жительница Флориды остановилась в доме у своего начальника в Пенсильвании. На следующее утро она вызвала полицию, сообщив, что, когда она спала, мужчина напал на нее. Но от обвинений ее босса спас фитнес-браслет мадам. Оказалось, что в то время, когда «изнасилованная» якобы спала, она вовсю разгуливала по дому. А после того как приютивший ее начальник рассказал, что ее должны были уволить из компании, головоломка сложилась...

Мнение эксперта

Информация о вашей активности, образе жизни, посещаемых местах и т. п. может передаваться по GPS-модулю заинтересованной стороне, и не удивляйтесь потом, почему, например, рекламой батончиков для похудения у вас забита вся почта. Чем больше данных о себе вы отдаете - тем проще рекламщикам. Чтобы этого избежать - отключите функцию геолокации в приложениях, где она была включена.

Занятная история

В США страховые компании отслеживают данные с фитнес-браслетов и других устройств, измеряющих показатели вашего тела. Контролируя состояние здоровья клиента, страховщики вычисляют, поднимать ли им плату за страховку.