Коронавирус в Иркутске, новости на 25 марта 2020 года: больных нет, на транспорте пройдут учения

Коронавирус в Иркутске на 25 марта пока не зарегистрирован. Чтобы максимально предупредить распространение болезни, проводятся специальные ограничительные мероприятия. Закрыты на карантин вузы, не работают театры, не проводятся спортивные соревнования, многие предприятия сознательно перешли на удаленку. С сегодняшнего дня, с 25 марта, по распоряжению правительства страны должны прекратить работу все развлекательные учреждения. Это заставит горожан больше времени проводить дома, в безопасности.

«Сегодня наша главная задача — предотвратить завоз и распространение вируса. Для этого необходимо соблюдать меры профилактики. Очень важны личная ответственность и жесткая дисциплина. Прошу вас ограничить или вовсе отменить выезды за пределы региона. Не посещать массовые мероприятия. Минимизировать контакты с окружающими. По возможности, перейти на удаленную работу», - обратился к жителям глава региона Игорь Кобзев.

По данным правительства региона, с 1 февраля по 24 марта в Иркутскую область вернулись 45209 человек. В настоящее время на самоизоляции находится 1456 человек, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Проведено почти 2400 тестов на коронавирус.

Для защиты медиков и обычных жителей нужны маски. Сейчас горожане делают защитные повязки из марли и ваты. Это тоже допустимо, так как создает барьер для вируса.

« Иркутская область закупит средства индивидуальной защиты: миллион одноразовых медицинских масок и миллион - респираторного типа. Стоимость - 30 и 90 рублей соответственно. Первая партия масок поступит в регион до 7 апреля, вторая - до 20-го», - пообещал глава региона в инстаграме.

По информации министерства здравоохранения Иркутской области, создан резерв средств индивидуальной защиты. Для проведения дезинфекции в медицинских организациях имеется большой запас дезинфицирующих средств.

Кроме того, средства индивидуальной защиты планируют шить в учреждениях ГУ ФСИН региона.

А в это время на авиа и железнодорожном транспорте пройдут тренировки – что делать, если обнаружится больной коронавирусом.

«В Иркутской области заболевших нет. Но мы должны четко понимать, как будем действовать в случае выявления инфицированных граждан», - подчеркнул врио губернатора.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На «Горячей линии» круглосуточно дежурят студенты

Чтобы оперативно и квалифицированно отвечать на звонки «Горячей линии», обратились к будущим врачам. На линии круглосуточно дежурят больше ста ординаторов и студентов Иркутского медуниверситета и медицинской академии последипломного образования. За предыдущие сутки на неё поступило 507 обращений.

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