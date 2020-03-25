2020-03-25T07:43:29+03:00
Общество

В Чите митрополит отказывается соблюдать карантин

В город везут православную выставку-ярмарку, которая пройдет с 27 марта по 1 апреля
Ольга СЛАВИЧЕВА
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В Чите митрополит отказывается соблюдать карантин. Фото: пресс-служба Читинской епархии.В Чите митрополит отказывается соблюдать карантин. Фото: пресс-служба Читинской епархии.
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В Чите разгорелись споры вокруг решений митрополита Читинского и Петровск - Забайкальского Димитрия по поводу отказа ограничить количество верующих на богослужениях во время коронавируса и организации масштабной православной выставки. Владыка Димитрий провел по этому поводу пресс-конференцию, на которой заявил о том, что готов отвечать за свои поступки,

.«Службы совершаются во всех храмах митрополии, препятствовать посещению богослужений, равно как и укорять непосещающих по причине карантина, я не буду», - заявил он.

Также читинский митрополит познакомил всех с заявлением Священного Синода, которое призывает к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия, к неукоснительному соблюдению санитарно-гигиенических правил и усиленной молитве.

Кроме того, он подтвердил информацию о том, что на стадионе СибВО в Чите с 27 марта по 1 апреля пройдет православная выставка, на которой должны собраться тысячи верующих. На выставку привезут святыню - икону Божией Матери Казанской, освященную на чудотворном образе в Казани и поклониться ей захотят многие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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