В Чите митрополит отказывается соблюдать карантин

В Чите разгорелись споры вокруг решений митрополита Читинского и Петровск - Забайкальского Димитрия по поводу отказа ограничить количество верующих на богослужениях во время коронавируса и организации масштабной православной выставки. Владыка Димитрий провел по этому поводу пресс-конференцию, на которой заявил о том, что готов отвечать за свои поступки,

.«Службы совершаются во всех храмах митрополии, препятствовать посещению богослужений, равно как и укорять непосещающих по причине карантина, я не буду», - заявил он.

Также читинский митрополит познакомил всех с заявлением Священного Синода, которое призывает к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия, к неукоснительному соблюдению санитарно-гигиенических правил и усиленной молитве.

Кроме того, он подтвердил информацию о том, что на стадионе СибВО в Чите с 27 марта по 1 апреля пройдет православная выставка, на которой должны собраться тысячи верующих. На выставку привезут святыню - икону Божией Матери Казанской, освященную на чудотворном образе в Казани и поклониться ей захотят многие.