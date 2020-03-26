«Если видят белых на улице, избивают дубинками»: российская модель застряла в Индии из-за коронавируса

Пока одни российские туристы, которые из-за пандемии коронавируса успели вернуться из-за рубежа на Родину, отсиживаются на двухнедельном карантине на родной земле, другие проводят дни в изоляции на чужбине. Речь идет о российских туристах в Индии. И хотя наши туроператоры сообщили, что вывезли оттуда туристов, по предварительным данным там остаются тысячи россиян, которые приехали в страну самостоятельно. Ведь с 25 марта в Индии вступило в силу решение правительства о введении в стране строгого 21-дневного карантина. Отменено не только железнодорожное сообщение и международные авиарейсы, но и внутренние. Из-за комендантского часа, людям запретили выходить из домов. Тем временем, некоторые застрявшие россияне в соцсетях жалуются на то, что их уже начали выселять из гостиниц. Другие и вовсе сообщают о случаях агрессии со стороны местных.

Вот уже пять дней приходиться в полной изоляции жить в Мумбае и модели из Братска Лане Ворон. Девушка приехала в Индию еще задолго до пандемии коронавируса – в ноябре прошлого года. До мая 2020-го сибирячка заключила контракт с местным агентством: все эти месяцы она снималась в фильмах и рекламе одежды местных брендов. До тех пор, пока в стране не начало расти количество зараженных коронавирусной инфекцией.

- Сидим с двумя украинскими девчонками и одной россиянкой в изоляции, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Лана Ворон. - Агентство предоставляет нам квартиру в жилом доме. Из нее и не выходим. Но то, что многих россиян выселяют из гостиниц и не принимают туда, слышала. Я состою в чате, где более 100 застрявших в Индии россиян. Ребята делятся друг с другом ссылками, где еще можно остановиться на ночлег. Заметила, что нас, да и вообще всех белых людей, местные обходят стороной. Некоторые настроены агрессивно. Россияне рассказывают, что если попадешься полиции на глаза, могут избить палками. Причем даже девушек и пенсионеров! Видео скидывали в группу. Поэтому, на улицу просто так мы ни ногой.

Лана Ворон приехала в Индию работать модель. Фото: личный архив Ланы Ворон.

Карантин в Мумбае, по словам Ланы действительно строгий. Выходить на улицу обычным жителям можно только за продуктами. При этом в магазин пускают только в масках и максимум по 3-5 человек. Запасов у сибирячки и ее подруг еще хватает, также, как и денег.

- Каждую неделю наше модельное агентство выделяет нам по 2 тысячи рупий, - продолжает Лана. – Мы стараемся экономить. Покупаем только овощи, фрукты и крупы. Кстати, выбор в магазинах, которые находятся рядом с нашей квартирой, становится все меньше. Говорят, машины не могут провести продукты из-за закрытия границ города. На улицах сейчас полная тишина, никто не ездит, и не ходит.

Обратный билет в Братск у Ланы Ворон только на 11 мая. Но из-за полной неопределенности, что будет дальше, девушка уже сейчас готова уехать в родную Сибирь и сидеть на карантине там. Сейчас Лана пытается дозвониться до Министерства иностранных дел России.

- Еще подала заявку в посольство РФ в Индии, - говорит Лана. – Мама туда также звонит, ответа пока нет.

Сибирячка хочет быстрее вернуться в родной Братск. Фото: личный архив Ланы Ворон.

Сколько еще времени модельное агентство будет оплачивать квартиру Лане и ее подругам, девушки не знают. Гарантии в том, что в завтра их не выселят на улицу, нет. Ведь сколько продлится карантин, непонятно. Сибирячке остается только сидеть и ждать. Свободное время девушка старается проводить с пользой.

- Каждое утро делаю зарядку, упражнения, - говорит Лана. – Все-таки спортивную форму поддерживать надо. Также читаю книги, изучаю английский, смотрю сериалы, ну и конечно общаюсь с родными и друзьями из Братска. Очень соскучилась по маме, скорее бы ее увидеть. Надеемся, до мая ситуация успокоится и мы все вернемся домой.

Добавим, что по данным на 26 марта, в Индии 649 заболевших коронавирусом. Среди них 602 жителя страны и 47 иностранца. Погибли от инфекции 13 человек. Выздоровели и выписаны из больниц – 43. В России – 840 заразившихся.