Клещи в Иркутске в 2020 году: прививка, страховка, где сдать кровь на анализ

Теплая зима, да ранняя весна – радость для сибиряков! Солнышко пригревает, хочется побольше бывать на природе. К тому же, когда, как не сейчас? Ведь на карантин закрыты музеи, театры, развлекательные центры… Только гуляя по лесу, или прибираясь на своем приусадебном участке, не забудьте об опасности! Клещи в Иркутске 2020 уже проснулись. По поводу укусов уже обратились к медикам 13 человек.

- Эти случаи мы зафиксировали в Иркутском, Ольхонском и Эхирит-Булагатском районах, - говорит замначальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по региону Ирина Чумаченко. – Конечно, лидер именно пригород. Но это, традиционно. И объясняется тем, что здесь расположено много садоводств, мест отдыха.

Всех кровососов нынешнего сезона исследовали, инфекций не обнаружили. Но многие теперь беспокоятся, ждать ли пика активности клещей в 2020 году?

- Это нормальная ситуация, - продолжает Ирина Чумаченко. – В прошлом году в это время, например, было 30 случаев. Потом в апреле они «притихли», а в мае особенно активизировались. Этой весной прогнозируем обычное развитие событий.

На охоту клещи в Иркутске в 2020 году массово выйдут в конце мая – начале июня. А, значит, еще есть немного времени, чтобы подготовиться. Во-первых, это обработка территорий – парков, скверов, кладбищ, - специальными средствами. К ней приступят во всех районах области, как только сойдет снег. А, во-вторых, мы сами можем защититься, сделав прививку. Кстати, на закупку вакцины уже потратили 6,8 миллионов рублей, планируется выделить 24 из областного бюджета. Вакцины до 15 апреля поступят в поликлиники Приангарья. Кое-где они уже есть. Прививочная кампания стартовала!

- Замечу, что вакцина бесплатная, но ее недостаточно, - поясняет специалист. – Конечно, в идеале нужно охватить все население, потому что наш регион считается территорией эндемичной по клещевому энцефалиту. Прививку против вирусного энцефалита ставить необходимо обязательно. Но сегодня, несмотря на то, что увеличивается финансирование на закупку вакцин, это невозможно. Поэтому в поликлиниках составляются планы, списки. В них вносят, в первую очередь, детей, которые ездят в походы, юннатов, посещают секции туризма и т.д. То есть часто бывают на природе. Ну, а, во вторую очередь, взрослых, чьи профессии связаны с выходом в лес.

Кстати, вакцина защищает не только от энцефалита, но и от множества других инфекций - боррелиоза, клещевого сибирского тифа, эрлихиоза, анаплазмоза и прочих. Есть и другие способы защиты. Например, аэрозоли, или даже страховка, которая позволяет очень ощутимо сэкономить в случае укуса. И последнее, если все-таки, попались на удочку кровососу, обращайтесь в ближайший травмпункт или сразу в Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций. Не теряйте время. Промедление может стоить жизни. По данным минздрава, в 2019 году в Иркутской области был один смертельный случай после укуса клеща. Пострадавший сам его удалил, никуда не обращался, а в больницу попал, когда помочь ему было уже невозможно. Будьте осторожны. Напоминаем: клещи в Иркутске в 2020 году уже активны.

ВАЖНО!

Клещи в Иркутске в 2020 году: если вас укусили

- Обратиться в ближайшую больницу. Однако имейте в виду, что здесь помогут клеща удалить, однако исследование не проведут. Кровососа нужно будет доставить в центр профилактики клещевых инфекций. Такие есть в Иркутске, Усолье-Сибирском, Ангарске, Братске.

- Вы находитесь далеко от клиник? Тогда нужно извлечь клеща самостоятельно. Чем дольше он находится в состоянии присасывания, тем большую дозу заражающих агентов он введет.

Самый простой способ, как вытащить кровососа:

- привязать нитку под брюшко, стараясь ему ничего не отломить, не оторвать, и раскачивающими движениями аккуратно извлечь.

- если заметили, что головка осталась с хоботком в коже, прокаленной или продезинфицированной иглой, как занозу, постарайтесь ее убрать.

- обработайте место дезинфицирующим средством. А клеща заверните во влажную салфетку и положите в емкость.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться

В Иркутске – Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций

ул. Карла Маркса, 3, тел.: 8 (3952) 333 – 445

В Ангарске – Лечебно-диагностический центр МАНО

6А микрорайон, 12, тел.: 8 (3955) 518-626, 89086553089

В Усолье-Сибирском – Диагностический центр «Здоровье»

Комсомольский проспект, 43, тел.: 8 (39543) 6-78-78

В Братске – Братская районная больница

ул. Курчатова, 2, тел.: 8 (3953) 216-004.

БУДЬ В КУРСЕ!

Клещи в Иркутске в 2020 году: как защититься

В лесу не сидеть без подстилки, стараться передвигаться по тропам.

Носить закрытую одежду, заправлять брюки в носки, на рукавах - манжеты, желательно надевать головной убор.

Использовать специальные акарицидные средства. Они никогда не применяются на кожу, только на одежду. И эти средства разрешены детям с двух лет. Малышам рекомендуют гвоздичное, эвкалиптовое масла. Имейте в виду, репелленты не действуют! Они отпугивают только комаров.

Противоэнцефалитные костюмы, они специально обрабатываются. И как установили ученые, элементарные поперечные складки на брюках на уровне колен являются непреодолимой преградой для клещей, даже этой меры достаточно, чтобы он заблудился и на вас не напал.

КСТАТИ

Клещи в Иркутске в 2020 году: как действует «хищник»

Клещи всегда ползают снизу вверх. Они никогда не падают с деревьев и кустов. На то, чтобы преодолеть путь от колен до уровня груди, им требуется в среднем минут 20. Еще какое-то время им необходимо для того, чтобы найти наиболее уязвимое место. Обычно они выбирают, то, где тонкая кожа - в подмышечной впадине, на шее, в подколенной области. Причем, чем ближе к голове произошел укус, тем опаснее, тем тяжелее может быть заболевание. Поэтому 20 минут - то время, через которое надо проводить осмотр, когда вы находитесь в лесу.

КОШЕЛЕК

Клещи в Иркутске в 2020 году

Страховка – от 190 до 400 рублей. Страхуют на 2, 4 или 6 инфекций, а также на все последующие расходы.

• После укуса вводится противоклещевой иммуноглобулин. И для того, чтобы не разориться на этом, нужно страховаться. Стоимость иммуноглобулина составляет 1000 рублей. Одна доза рассчитана на 10 кг веса, то есть взрослому человеку нужно от 6 до 10 доз. Сумма выходит круглая.

Первичный прием пострадавшего по факту укуса клеща, с определением вида и сроков исследования – 400 рублей.

Прием врача-специалиста для назначения профилактики – 500 рублей.

Удаление клеща – 300 рублей.

Исследование клеща на 6 инфекций – 3600 рублей.

Вакцинация против клещевого энцефалита для детей и взрослых (одна доза!) – 1100 рублей.

• Первичный курс вакцинации состоит из двух прививок с интервалом в 1-3 месяца. Через год необходима еще одна. Затем для поддержания иммунитета вакцина вводится раз в три года. Прививки рекомендуется закончить за 2 недели до начала активности клещей, то есть до 15 апреля.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

14000 укусов клещей в Иркутской области в 2019 году. Это на 17% меньше, чем в 2018.

71 случай энцефалита, в 2018 – 107.

91 – боррелиоза, в 2018 - 107.

44 – клещевого тифа, в 2018 – 63.

55370 человек было привито в 2019 году, из них 19000 – дети.