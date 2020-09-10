Вырывала ногти с корнем: в Иркутске ищут жертв скандально известной "Леди Коготок"

В Иркутске ищут жертв скандально известного "мастера маникюра". Фото: СУ СКР по Иркутской области.

«Научу реконструировать поврежденные ногти! Записывайтесь на семинар-практикум, впервые в Иркутске!», - подобную видео-«завлекалку» в 2018 году выложила на YouTube Елена Дзык из Московской области.

И клиенты нашлись. Несколько человек записались на ее семинар, не зная толком, что их там ожидает. А между тем, 50-летняя женщина давно имеет дурную славу по всей стране. «Кровавый мастер педикюра», «мясник-самоучка» - как только ее не называют в интернете. Сама себя она зовет«Леди Коготок». Следователи полагают, что на своих семинарах она вырывает пациентам ногти, даже не предупредив их о процедуре!

Вот и в Иркутском районе она «разгулялась». По версии следствия, подкупила двух сообщников, вместе они запаслись лекарствами и медицинскими изделиями, сняли дом в поселке Марково. А когда туда пришли посетители семинара, им без предупреждений удалили ногти на ногах.

Силовики полагают, что все эти операции - незаконны. Женщина - индивидуальный предприниматель, но не врач. Медицинского образования не имеет, лицензии у нее, понятное дело, тоже нет.

- Расследуется уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору», - пояснили в СУ СКР по региону. - Просим отозваться жителей Иркутской области, пострадавших от ее действий, или ставших свидетелями.

Саму женщину еще летом 2019 года задержали в Московской области и этапировали для расследования в Хабаровск, где 10 человек тоже пострадали от ее "услуг". Причем заплатили за эти "чудо"-семинары они по 95 тысяч рублей! А в декабре дело передали в суд.

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