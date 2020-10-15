Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 15 октября: за сутки больше всего заболевших в Иркутске и Ангарске

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 15 октября показывает, что в зеленой зоне остается 22 территории. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Опубликована карта распространения коронавируса в Иркутской области на 15 октября. Судя по ней, больше всего заражений за сутки зарегистрировали в Иркутске - 73 случая. Далее идет Ангарск, где за сутки 36 пациентам поставили диагноз COVID-19. Кроме того, 16 заболевших зарегистрировали в Черемхове, 14 - в Усолье-Сибирском, 12 - в Усть-Илимске. В других городах и районах либо меньше десятка новых заражений, либо их нет вовсе.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 15 октября: где прирост небольшой

Итак, единицы новых заражений за сутки нашли в Усольском районе, Свирске, Зиме, Усть-Удинском, Казачинско-Ленском,Качугском, Эхирит-Булагатском, Иркутском, Шелеховском, Чунском, Усольском районах, а также в Братске (напомним, что по общему числу заболевших с начала пандемии город находится в красной зоне наряду с Иркутском, Иркутским районом, Усть-Кутом, Усть-Кутским районом и Бодайбо). На остальных территориях пока нет новых случаев заражения.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 15 октября: в зеленой зоне 22 территории

Зеленая зона - это где заболевших коронавирусом совсем мало, либо все уже выздоровели. Таких территорий в Приангарье довольно много - 22. Это города Саянск и Зима, а также 20 районов по всей области. Такова карта распространения коронавируса в Иркутской области на 15 октября.