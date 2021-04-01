Бродячего волка поймали рядом с детским домом в Иркутске. Фото: питомник "К-9"

- Рядом с детским домом-интернатом №2 бегает волк, скорее приезжайте, пока он не напал на детей. Такой звонок раздался вечером, 1 апреля в дежурной части полиции Иркутска. Полицейские приехали на место и увидели такую картину. Прямо по территории детского дома вместе с собакой действительно бегал и резвился волк. Животные валялись на земле, и устраивали друг другу догонялки. Сотрудники сразу вызвали специалистов из питомника «К-9».

- Мы попросили прислать фото, так как многие путают волков с маламутом, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» директор питомника «К-9» Вячеслав Славин. – Когда нам прислали снимок, мы сразу выехали.

Просто так хищник сдаваться не собирался. Кинологам и полицейским пришлось приманивать животное и даже брать его в окружение. Вся операция по отлову длилась около 10 минут.

- Волк оказался еще молодой, ему всего около 1 года, - продолжает Вячеслав Славин. – Но это не значит, что он не опасен. Наоборот, он как раз мог напасть на ребенка. Хорошо, что дети успели вовремя закрыться в здании интерната. А вот на взрослого человека волк вряд ли стал бы нападать. Кстати, бегал он вместе с тибетским мастифом. Скорее всего, они вместе жили в неволе, где-нибудь на территории частного дома. Вместе и сбежали из него. Кстати, по закону держать диких животных в неволе нельзя.

Закадычных друзей волка и пса отвезли в питомник. Теперь полицейским придется найти хозяев животных.