2020-03-27T10:30:17+03:00
Общество

Прана Клиник: как после 50 выглядеть на 35, четыре простых правила профессора Муравьева

Знаменитый врач приехал в Иркутск в рамках совместной программы Центра восточной медицины (Горячинск, Бурятия) и Прана Клиник (Иркутск) по оздоровлению и омоложению организма
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Фото: предоставлены PRANA ClinicФото: предоставлены PRANA Clinic
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Врач, профессор, автор научных трудов. А еще – морж, марафонец и просто активный, крепкий и очень молодой человек. После встречи в Иркутске с теми, кто пришел узнать, как укрепить здоровье и сбросить лишний вес, 64-летний Станислав Муравьев отправился на марафон по Байкалу. Их, к слову, у него на счету больше 60. Такие люди, как Муравьев, большая редкость даже среди врачей. Он, как Прометей, показывает людям дорогу, освещая ее своим примером, всей своей жизнью. Он приехал в Иркутск по приглашению Прана Клиник, центра интегративной медицины.

Вот его рекомендации.

- Наше здоровье от усилий врачей зависит на 10 - 15%, не более, - говорит профессор Станислав Муравьев. - Зато от образа жизни - на 50%, от физической активности более чем на 25% и от правильного образа жизни - еще на 10%. Но обо всем по порядку.

Правило первое. Питание: больше фруктов и овощей

- Наладив питание, мы уже получим шанс справиться с болезнями цивилизации. Надо увеличить в рационе долю свежих фруктов и овощей. Вегетарианство - это очень правильно. Именно так питались наши предки. Плюс, конечно, доля растительных жиров в пище должна быть больше животных. А это значит, используем нерафинированное подсолнечное и льняное масло. Больше рыбы. А вот мяса человеку нужно не так много. Смена привычек в еде позволит снизить риск или замедлить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, сахарного диабета. Некогда готовить самим и не знаете, как правильно соблюсти баланс? Можно заказать в Прана Клиник.

Правило второе. Детокс (очищение организма)

- В современном мире с учетом неправильного питания и гиподинамии практически невозможно обойтись без очищения организма - детокса. Зачем? Чтобы ваш желудочно-кишечный тракт отдохнул, а вы стали здоровее. Необходима предварительная консультация врача-диетолога и полная картина состояния организма. А также конкретная, разработанная для вас программа детокса. К слову, именно в Иркутске - в Центре интегративной медицины Прана Клиник есть такая программа. И это действительно хороший метод очищения, который способствует оздоровлению и омоложению организма, поможет сбросить лишний вес.

Программа Детокс от Прана Клиник поможет оздоровить организм. Фото: предоставлены PRANA Clinic

Программа Детокс от Прана Клиник поможет оздоровить организм. Фото: предоставлены PRANA Clinic

Правило третье. Лечебное голодание ради здоровья

Если детокс я практикую достаточно часто, то лечебное голодание – курсами. Да, не только рекомендую другим, но и сам использую этот метод. Он позволяет мне чувствовать себя бодрым и активным. Лечебному голоданию я посвятил более 30 лет. На Байкале есть прекрасная возможность пройти курс лечебного голодания.

Но организму нужна подготовка к голоданию. Иркутянам, которые имеют лишний вес и хронические заболевания, я рекомендую пройти программу детокса и подготовиться к голоданию в Прана Клиник. Выходить из голодания нужно также под наблюдением медиков.

Станислав Муравьев: ни дня без спорта. Фото: предоставлены PRANA Clinic

Станислав Муравьев: ни дня без спорта. Фото: предоставлены PRANA Clinic

Правило четвертое. Режим дня и физическая активность

- Первое - это режим дня. - поделился со слушателя в Прана Клиник Станислав Муравьев. - Забудем про сов и жаворонков. Ложиться спать надо до 23 часов, а уже в 5 - 6 утра вставать. Гиподинамия вызывает букет болезней. А какая физическая активность нужна? Переходящая в легкий бег ходьба, зимой лыжи. И всегда - плавание. Мой знакомый из-за своего образа жизни дошел до того, что у него в 46 лет случился тромбоз. Прооперировали, перевели на лекарства. Два курса голодания - и он буквально ожил! У него появились новые планы на жизнь.

Станинислав Муравьев, гость Прана Клиник, в свои 64 года на редкость бодр. Фото: предоставлены PRANA Clinic

Станинислав Муравьев, гость Прана Клиник, в свои 64 года на редкость бодр. Фото: предоставлены PRANA Clinic

Желаю вам не доводить свой организм до крайностей и сохранять здоровье до того, как вы его потеряли!

Гостям Прана Клиник была представлена книга Станислава Муравьева о голодании. Фото: предоставлены PRANA Clinic

Гостям Прана Клиник была представлена книга Станислава Муравьева о голодании. Фото: предоставлены PRANA Clinic

ВАЖНО

Благодаря именно профессионализму, опыту и знаниям таких людей, как профессор Муравьев в иркутском Центре интегративной медицины Прана Клиник создаются программы для оздоровления горожан. Совместно с профессором разработана и готова к внедрению программа «Экспресс-детокс». Эта программа оздоровления организма собрана из медицинских процедур, двигательной активности, лимфодренажных практик и специального питания. В течение 5 - 7 дней любой относительно здоровый человек под наблюдением врачей освобождает свой организм от шлаков и токсинов и в результате получает не только снижение веса и давления, главное – повышаются его жизненный тонус и жизненная энергия!

СПРАВКА «Прана Клиник»

Станислав Анатольевич Муравьев - доктор медицинских наук, профессор. С 1994 года занимается методом разгрузочно-диетической терапии. В 2011 году защитил докторскую диссертацию «Применение РДТ при лечении гипертонической болезни и ожирения». Выбрав 30 лет назад этот путь, он верен ему в свои 64 года.

Адрес: г. Иркутск, ул. Кожова, 14/3.

Тел. (3952) 470-570.

1prana@mail.ru

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#pranaclinic pranaclinic.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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