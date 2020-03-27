Количество зараженных коронавирусом в Бурятии на 27 марта 2020 года: еще четыре человека на подозрении

Количество зараженных коронавирусом в Бурятии на 27 марта прежнее - больных двое. Повторная проверка анализов в новосибирском центре "Вектор" накануне подтвердила заболевание. Заболевшие по приезде из столицы много общались с коллегами и друзьями. Поэтому пришлось проверить здоровье еще 350 человек, в том числе их домашних, коллег, друзей-блогеров, а также сотрудников Военного госпиталя.

Увы, болезнь начала расходиться. Четверо человек из их окружения уже стали пациентами инфекционной больницы. Анализы для проверки отправлены в Новосибирск, в центр "Вектор".

-А всего за весь период зарегистрировано 62 больных с симптомами ОРВИ, которые прибыли из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции из которых 5 граждан КНР и 57 граждан Российской Федерации, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии. -. Все заболевшие были госпитализированы, лабораторно обследованы, а 37 человек выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов.

Сейчас в стационаре инфекционной больницы лечатся 41 человек, из них 2 больных новой коронавирусной инфекцией. Всего за период разгула болезни под наблюдением оказалось 1113 человек, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Сейчас следят за здоровьем 610 человек. Десять иностранцев ( 8 - граждане Китая, 2- Японии) находятся в обсерваторе изолированы в обсерватор, развернутый на базе социально-реабилитационного отделения в Верхней Березовке. За остальными гражданами идет медицинское наблюдение на дому, выдано 120 листков нетрудоспособности.

Лабораторные исследования на коронавирус проводятся в Центре гигиены и эпидемиологии республики Бурятия. Тест-систем для лабораторного исследования достаточно. Таково количество зараженных коронавирусом в Бурятии на 27 марта 2020 года.